Mirtha Legrand habló sobre Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género: “De esto no se vuelve”

La mítica conductora se mostró sorprendida por el caso que involucró al ex presidente

En medio de las repercusiones que generó la denuncia que realizó Fabiola Yañez en contra de su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género, la histórica presentadora Mirtha Legrand no esquivó el escándalo y se solidarizó con la ex primera dama. “Pobrecita. ¿Cómo nadie de la residencia presidencial lo manifestó?”, cuestionó sobre la falta de apoyo por parte de los funcionarios que sufrió la denunciante durante su estadía en la Quinta de Olivos.

Sin poder ocultar su sorpresa, la conductora evaluó: “Que explosión ha sido esto”, tras conocerse los detalles de la relación que mantenían el ex mandatario y la madre de su hijo Francisco Fernández (2). Luego de que acordara con los invitados de la Mesaza -la periodista Valeria Sampedro; el actor y humorista Marcos El Bicho Gómez; el periodista especializado en política Claudio Savoia; y Luciano El Tirri Giugno- que nadie se hubiera esperado que el abogado fuera un presunto maltratador de mujeres, La Chiqui apuntó contra la imagen feminista que había instalado desde la campaña electoral que encabezó en 2019.

“Ese discurso en defensa de la mujer, levantando el brazo... Todos decíamos: ‘Mira que bien’”, recordó Legrand al hacer referencia a la construcción que hizo de su imagen ante la ciudadanía, puesto que, en su momento, llegó a autodefinirse como “el primer feminista”. Asimismo, no dejó pasar que el escándalo ya traspasó las fronteras, debido a que varios medios de comunicación internacionales hicieron eco de la causa.

A raíz de esto, la conductora de “La Noche de Mirtha”, emitido por la pantalla de El Trece, apuntó que “lo terrible es que tomó estado público, en el exterior lo comentan porque no se conoce un caso semejante de una actitud -así- de un presidente”. De hecho, Fernández se convirtió en el primer ex jefe de Estado que fue denunciado por violencia de género y presuntas amenazas a lo largo de la historia nacional.

Mirtha Legrand repudió los presuntos actos de violencia de Fernández contra su ex pareja

Sin duda, el hecho marcó un precedente tal que provocó que la actriz de la época dorada del cine argentino apuntara que “de esto no se vuelve”. Asimismo, la presentadora destacó que “se le han puesto en contra todas las mujeres”, en referencia al malestar que generó en “el mundo femenino”. Incluso, opinó que “eso es terrible, es lo peor que le puede pasar”.

Por otro lado, Legrand apuntó contra la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, a quien Fabiola habría acudido para pedirle ayuda después de una presunta agresión. “La secretaría podría haber denunciado, ¿no?”, cuestionó, para luego sentenciar: “¿Cómo te vas a callar? Sos cómplice”.

El caso ganó repercusión mediática luego de que se conociera que el juez Julián Ercolini había citado a la periodista el pasado 28 de junio, tras haber encontrado una serie de mensajes, fotos y un vídeo en el teléfono de Cantero -quien es investigada en la causa de seguros contratados por la Nación- que habrían revelado una serie de hechos violentos que habría sufrido a manos del ex mandatario, cuando este todavía se encontraba en el cargo.

La conductora se solidarizó con la situación que atraviesa la ex primera dama

A pesar de que en primera instancia la ex primera dama había negado al magistrado sus intenciones de denunciar a su ex pareja, la situación dio un giro el martes pasado. La gota que rebalsó el vaso fueron las presuntas amenazas que el ex jefe de Estado le habría realizado por casi dos meses, según confió en una entrevista exclusiva para Infobae.

Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo “terrorismo psicológico”.

Entre los siguientes pasos que dará el fiscal federal Carlos Rívolo, se menciona una audiencia declaratoria, en la que se espera que Fabiola amplíe su primer testimonio. El investigador evaluó la posibilidad de viajar hacia Madrid pero, por el momento, no hubo confirmaciones del supuesto viaje. La defensa de la ex primera dama será representada por Mariana Gallego, especialista en Derechos Civiles y Familia, mientras que el ex jefe de Estado designó a Silvina Irene Carreiras, quien no es tan conocida en el mundo jurídico. De hecho, no hay registro de que hubiera participado en causas mediáticas a lo largo de su carrera.