Lizy Tagliani contó entre lágrimas cómo fue la primera vez que su hijo Tati le dijo “mamá”

Lizy Tagliani y su marido Sebastián Nebot se encuentran atravesando su mejor momento. Tan solo unos días atrás, el matrimonio dio a conocer que se encontraba en medio del proceso de vinculación con un pequeño para unir a su familia. La noticia llenó de un sinfín de emociones a la pareja y a varias figuras del espectáculo, quienes decidieron acompañarlos desde el día uno. El hecho parece salido de un cuento de hadas, pero se trata de la vida real y la humorista no puede expresar más que alegría, en especial luego de compartir cómo afrontó el proceso de adopción ante sus compañeros de La Peña de Morfi (Telefe) en pleno programa.

Este domingo por la tarde, la comediante ocupó su lugar junto a Diego Leuco en la conducción que reúne la gastronomía y la cultura. Emocionada por el gran cambio que experimenta en su vida, la presentadora se mostró agradecida por el apoyo del panel durante sus primeros pasos en esta etapa. “Es un proceso en el que estamos hace más de un año, pero en este último momento estuve más movilizada porque todo fue más tangible, más real… Ya la primera cita, cuando llaman a varios familiares para los posibles chicos…. Porque en realidad no se buscan hijos para familias, sino familias para hijos. El título vendrá después, será decisión de Tati, obviamente no podemos contar mucho sobre él”, expresó al inicio de su reflexión al reflejar cómo vive este momento especial en su vida.

“Sacarlos del hambre, ayudarlos de alguna manera, ser familia de alguien que lo necesite. Pero no es por algo personal, o por mi deseo de ser mamá, ni ese cuento, sino para devolver a alguien todo lo que la vida me dio, que tenga forma, un nombre. Un día lo teníamos que dejar y entonces le hicimos un regalito de apego, como nos sugirieron. Era increíble cómo se aferraba y no lo soltó hasta que nos volvió a ver, o sea, cuando estaba con nosotros automáticamente lo dejaba y no lo agarraba”, relata con emoción.

“Es un proceso más extenso, tiene que ver con la conexión de familia. Llegar hasta acá y que nos acompañe es prácticamente un ‘sí’. Por eso pedimos tanta cautela con los datos. Por ahí mucha gente cree que por ser famosa es más sencillo, pero de las cosas negativas el hecho de ser mediática era un impedimento. La jueza puso lo que tenía que poner y me dejó la responsabilidad de protegerlo de la exposición”, afirmó.

Más adelante, Lizy agregó: “Es respetar la infancia, su historia, su vida, él va a tener su momento para conocerla. Con Sebastián somos su familia a partir de lo que encontramos y el pasado le pertenece a Tati y se lo vamos a guardar como lo más preciado, un cofre para cuando él tenga ganas de preguntar. El objetivo es que él pueda tener de ese pasado una mirada amorosa, que no tenga un resentimiento y que lo pueda vivir con felicidad y con amor”.

Además de deshacerse en halagos por el hogar que albergó a su hijo, la presentadora aprovechó para dar a conocer un detalle inesperado. “Nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer. Salimos a comer y mientras la gente se acercaba a saludarme y me nombraba, él estaba comiendo, entonces se frenó y dijo: ‘No se llama Lizy, se llama ‘mamá’. Nadie se lo dijo, ni se lo expusimos, ni nada. Fue hermoso. Y poder ser su faro, poder ser su contención, como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio”, continuó al borde de las lágrimas, mientras posaba su mirada en un intento de no quebrarse.

“Me di cuenta que se puede amar de mil maneras, pero como a un niño que depende de vos es uno que no se puede encontrar en ningún lado. Creo que es tan fuerte que si uno supiera de qué se trata hasta lo pensaría. Es muchísima responsabilidad”, concluyó.

En otro momento de la entrevista, la presentadora se expresó ante los integrantes del panel. Con las emociones a flor de piel, no dudó en hablar sobre cómo se sentía a la hora de compartir el proceso que la llevó a unirse con Tati. “Quiero agradecer porque es como ponerle imagen, fuerza y forma a lo que es un sueño”, indicó, mientras todas las miradas estaban puestas en ella.

“¡Qué lindo, Lizy! Además, nos encanta verte tan feliz y tierna”, expresó Diego, mientras sostenía un paquete envuelto en papel madera con un notable moño color azul. Por su parte, la presentadora imitó los retos que le haría a su hijo, por lo que tardó un par de minutos en ver el presente que tenía su compañero en sus manos. “La Peña de Morfi te hace este regalo. Teníamos que regalar esto sí o sí. Es para Tati, no para vos, porque estamos apostando al futuro, queremos que haya programa muchos años más”, comentó mientras le pasaba el gesto que decidieron prepararle ante la inminente incorporación del pequeño.

“Lo que tiene La Peña…”, comenzó Lizy, emocionada, a la vez que desenvolvía el paquete y dejaba al descubierto una pequeña guitarra celeste del tamaño ideal para su hijo. En un intento por darle humor a la situación, Diego sumó: “Así sacamos a Pichu (Straneo) de una vez”. Ante las palabras del periodista, la humorista acotó: “Se va con (Kike) Teruel y viene Tati”.

Cabe mencionar que este no es el primer gesto que recibió la futura mamá para su hijo. Y es que, tan solo dos días atrás, la actriz mostró el primer canje que recibió para el menor. A través de sus historias de Instagram, la figura de Telefe contó que recibió una mochila infantil de La Granja de Zenón, un popular programa para niños que logró traspasar la pantalla chica y abrirse paso al ámbito teatral. Con un diseño vibrante y colorido, el nuevo morral escolar se destacaba por poseer algunos de los animales de la tira infantil, entre ellos una vaca, un loro, un gallo y un caballo.

