Lizy Tagliani mostró el primer canje que recibió Tati, el hijo que adoptó con Sebastián Nebot

Lizy Tagliani mostró el primer canje que recibió su hijo Tati (Instagram)

En las últimas horas, Lizy Tagliani confirmó una de las noticias más celebradas por sus seres queridos y también por todos los colegas, quienes la felicitaron y le desearon lo mejor. La conductora reveló que se convirtió en madre, tras adoptar a un niño al que llamó Tati, y agrandó la familia que formó con su marido Sebastián Nebot.

Luego del gran anuncio, Lizy puso en tema a sus seguidores y compartió varias fotos y videos hablando al respecto. Contó lo que significa para ella este paso tan importante, mostró cómo está quedando el cuarto del niño y ahora reveló el primer obsequio que recibió su hijo.

A través sus historias de Instagram, la conductora de Telefe mostró un canje que recibió para el pequeño: se trata de una mochila infantil de la franquicia La Granja de Zenón, un popular programa de televisión para niños, con su correspondiente espectáculo teatral.

La mochila es de color azul con un diseño colorido en la parte frontal que incluye varios personajes del programa, como una vaca, un loro, un gallo y un caballo. Estos personajes son muy reconocibles y están dibujados de una forma muy atractiva y amigable para los niños.

Además, en la mochila también se puede ver un pequeño parlante que reproduce música del programa, como se indica en la frase: “Escuchá la música de Zenón” escrita en la parte inferior para que pueda ser un juguete interactivo, además de un elemento útil para transportar cosas. Además, la conductora aprovechó el posteo para agradecerle a la tienda que le envió el regalo.

La palabra de Lizy

Lizy Tagliani anunció que ya a es mamá: "Parió nuestro corazón"

“Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados”, contó este lunes la conductora en diálogo con Telefe Noticias.

“La ansiedad me supera... Les voy a mostrar algo. Espero que se pueda, que no pase nada, porque lo voy a mostrar despacito”, siguió Lizy a través de una videollamada con el programa radial Arriba Bebé (FM Pop Radio 101.5) el cual conduce, pero de momento se encuentra de licencia.

Además, a través de sus redes sociales, Tagliani hizo una introducción en la que reveló cómo se está sintiendo con esta nueva etapa en su vida y también mostró la habitación del pequeño. “En uno de los encuentros lo veía muy unido a Sebastián. Y lo que más me di cuenta es que el amor en general es hermoso, pero cuando ve a Sebastián sale corriendo y lo abraza. Todo el tiempo me está mirando, está conmigo y nos llevamos bárbaro, pero con Sebastián tiene una pasión única. Y ahí me di cuenta de que el amor nos sorprende siempre. Siempre hay un amor que no conocés... Puede ser más grande cada vez. Y la de un pibe me parece que es lo más”, dijo la humorista.

Lizy Tagliani mostró el cuarto de su hijo

“Esto para mí es el amor...”, agregó después mientras abría la puerta de la habitación. Allí se veía una enorme cantidad de juguetes, un peluche de oso enorme coronando la cama de una plaza vestida con un acolchado azul y una frazada rosa. De fondo, se veía el resto de la decoración, con paredes blancas y cortinas de tul que tapaban la ventana.

“No se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen, por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo”, había dicho Lizy en el noticiero de Telefe tras revelar la adopción. “Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”, agregó también, con los ojos vidriosos.