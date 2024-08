La reacción de Matías Alé al ver modelar a su novia Martina Vignolo: “Me cambiás por uno de 28″

Los llamativos comentarios de Matías Alé a su novia tras verla modelar: "Me cambiás por uno de 28" (@matiasale13)

A dos meses de anunciar su compromiso con Martina Vignolo en los Premios Martín Fierro Federal, Matías Alé vive uno de los momentos más felices de su vida. Con la fecha de su casamiento “federal” confirmada, el actor cuenta los días para la gran boda con su novia 23 años más joven que él. Mientras tanto, fiel a su estilo, el artista no oculta su amor y su admiración por su pareja y lo demuestra constantemente en sus redes sociales.

Tal es así que en las últimas horas, Alé compartió en sus stories de Instagram una serie de imágenes de Vignolo modelando la ropa que una amiga diseñadora había hecho para el final de su carrera. “De repente tengo una novia modelo y no me había enterado. ¿Podés ser más linda amor?¿Dónde se te puede contratar?”, comenzó escribiendo el artista.

Los llamativos comentarios de Matías Alé a su novia tras verla modelar

Matías Alé compartió las fotos de su novia modelando

Junto a imágenes y video de la joven luciendo la ropa, el actor agregó: “Amo tu faceta modelo amorcito. ¿Alguien vio a mi novia la profe de voley? Amor, ahora cotizás en bolsa. ¿Me das tu teléfono? No la encuentro. ¿Sos vos Martina? Te amo, la modelo más linda para la tesis de su amiga. Felicitaciones”.

De igual manera, la joven replicó una de las stories de su pareja y escribió junto a un emoji con corazones en sus ojos: “¿Podrán tener un novio así de hermoso? ¿Cuándo nos sacamos fotos de modelo juntos?”.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia en plena gala del Martín Fierro Federal

Aún así, el actor redobló la apuesta y llamó la atención con uno de sus comentarios. “Ya sé cómo termina esto, me cambiás por uno de 28. Te amo mucho mi princesa. Ya estaría la onda del modelaje, ¿no? ¿Y si volvemos al voley amor? Te amo”, publicó Alé dejando en claro sus sentimientos a poco más de un año del casamiento.

Cómo se conocieron Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé y su nueva novia hablaron de su relación (Video: América)

“Nos conocimos en Mar del Plata, yo estaba haciendo teatro, La Kermesse de la China, con el Mago Black y la China Martínez, en el teatro Victoria. Y nos cruzábamos en el teatro: yo salía de hacer la función y ella estaba en el bar de sus padres, mis suegros actuales. A mi me parecía raro por el tema de la diferencia de edad, porque nos llevamos 24 años”, comenzó contando el actor en una charla en Noche al Dente (América). “Igualmente lo mío fue al revés, yo también tuve una diferencia de edad, teniendo 22 años y ella 46″, dijo después, evocando su célebre romance con Graciela Alfano, que comenzó a finales de los años 90 y se mantuvo por casi diez años.

“¿Viste cuando te querés comprar un auto nuevo y vas por la calle y te cruzás con ese auto siempre? ¿O estás embarazada y te cruzás con otras embarazadas? Bueno, ahora nos cruzamos siempre con parejas de diferencia de edad como la nuestra... Pero el amor no tiene edad, no tiene sexo, no tiene distancia, no tiene religión...”, consideró Matías.

“Yo hago infantiles en el teatro Victoria. Y bueno, nada, soy una de las más grandes del grupo de las infantiles. Y siempre charlábamos con las mamás. Entonces pasaba él y nos enamoraba a todas”, contó Martina acerca de cómo se sintió atraída por Matías al compartir espacio. “Pero siempre lo digo, es por la persona que es. Era uno de los únicos que se frenaba a saludarte con un beso y un abrazo, a todos. No importaba quién eras, te abrazaba. Entonces fue eso, la persona. Muchos me preguntaban: ‘¿Y ya lo conocías?’. Obvio, sé quién es. Pero ahí siempre fue como ahora, es Mati, uno más”, agregó luego al explicar qué fue lo que lo enamoró del expanelista de Polémica en el Bar (América).