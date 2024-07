Matías Alé puso fecha y contó cuándo será el casamiento “federal” con su novia 23 años más joven que él

Matías Alé confirmó la fecha de casamiento con su novia 23 años más joven que él

A principios de junio y en el marco de los Premios Martín Fierro Federal, Matías Alé levantó una estatuilla por la categoría de Labor Animación Masculina. En medio de su emoción y sobre el escenario, le propuso casamiento a su joven novia, Martina Vignolo, quien es 23 años menor que el actor.

Ahora, la pareja anunció la fecha de la boda en una entrevista que dieron en conjunto. “Va a ser el 25 de octubre de 2025″, reveló ella en charla con Re Despiertos (TN). “Nos gusta el número y nos gusta el 10 (en referencia al mes). Es un lindo sábado, para todos y nos da tiempo para conseguir los canjes″, completó Alé entre risas.

Luego el actor dijo que, como muchos no pueden viajar a Mar del Plata, ciudad natal de Martina y en donde se realizará la boda por iglesia, la pareja tiene pensado festejar en diferentes lugares del país. “Va a ser un casamiento federal”, dijeron.

Matías Alé y su novia Martina Vignolo (Instagram)

De hecho, en el mes de junio y pocos días después de la propuesta pública, Alé contó acerca del carácter “federal” de su unión con Martina. “Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro”, dijo con entusiasmo de invitado en Intrusos (América). “¿Te vas a casar por todo el país?”, le preguntó el panelista Guido Zaffora, muy sorprendido. Alé le dijo que sí y, si bien casi toda la mesa se manifestó en contra de la idea, la conductora Florencia de la V lo alentó a hacerlo de ese modo. “Hay que casarse así: Purmamarca, Mendoza, Ushuaia...”, dijo.

“Es que este premio me lo gané por la conducción que hice en Córdoba, entonces me voy a casar en esa ciudad, Martu es de Mar del Plata, nos vamos a casar ahí. Yo soy de Buenos Aires y lo voy a hacer en la Bombonera... Y en Mendoza, también. Además, no me entran todos mis amigos. Hace 25 años que estoy en el medio”, justificó Matías.

“Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó diciendo Ale en su discurso tras ganar en el Martín Fierro Federal antes de proponerle matrimonio a Martina.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia en plena gala del Martín Fierro Federal

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, señaló, sensibilizado.

“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, lanzó, mientras Guillermo Andino, quien conducía la entrega junto a Pamela David, le pedía a la joven que suba al escenario. “Me vas a hacer llorar, Matías”, comentó la animadora, cautivada por lo que estaba ocurriendo.

Luciendo un vestido negro y conmovida, Martina se unió al actor y él le pidió a los espectadores que le den unos minutos más para hacer su pedido. “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”, expresó, mientras miraba su reloj y su novia sonreía. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, contó, al tiempo que le entregaba una diminuta alpargata de bebé.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero... ¿te gustaría casarte conmigo?”, repitió. “Sí, obvio”, fueron las palabras de su novia, mientras se fundían en un abrazo y los conductores pedían que se dieran un beso que nunca llegó.