Lía Crucet cumplió 72 años y lo festejó con sus fans: “Lo pasó bárbaro”

Lía Crucet celebró su cumpleaños número 72 junto a su marido Tony Salatino y un grupo de fans (Instagram)

Este jueves 8 de agosto, Lía Crucet cumplió 72 años y celebró acompañada de grupo de fanáticos y de su marido y manager, Tony Salatino. La histórica cantante de cumbia viene sufriendo un deterioro en su salud en los últimos años: a fines de 2021 fue internada en un geriátrico y, en marzo de 2022, debió someterse a una compleja intervención a raíz de una complicación derivada de una cirugía anterior. De esta manera, viene experimentando una lenta recuperación y sigue viviendo en el mismo hogar, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Allí, Crucet recibió a un grupo de fans que la agasajó con un banquete y le cantó el feliz cumpleaños. De ello dio testimonio el periodista Luis Ventura con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “Lía Crucet celebró sus 72 años con parte de afectos más cercanos en el instituto de salud donde está internada y que ella define como ‘mi casa’”, publicó el director de APTRA y acompañó sus palabras con una foto que daba cuenta del festejo: globos azulados, plateados, un imponente pastel y hasta una botella de champán para el brindis. La cantante aparecía rodeada por dos fans y por su marido.

“Vienen todos los años los fans a saludarla por su cumpleaños. Estuvo todo bien, muy tranquilo. Ella lo pasó bárbaro”, le resumió Salatino a Teleshow. “Ella está estable, está muy bien gracias a Dios. No está curada, está estable, que es otra cosa. La mantienen bien. El médico me dijo: ‘Mientras te reconozca, llamate dichoso’. O sea que me llamo dichoso”, agregó a continuación para graficar acerca de cómo está Lía hoy por hoy.

“La verdad que ella estaba chocha, contentísima. Había de todo para comer, que trajeron los chicos del club de fans. Hay uno de ellos que es chef, cocina él todo y ella se comió todo, por suerte. Nosotros la pasamos muy bien, con buena gente, buena compañía”, agregó.

En su cumpleaños, Lía Crucet recibió una videollamada de su hija Karina (Instagram)

Además, Lía recibió un saludo muy especial de parte de su hija Karina. En sus historias de Instagram, ella publicó una captura de la videollamada que mantuvo con su madre junto con la leyenda: “Feliz cumple, má”. En la foto, a la cantante de canciones clásicas como “La güera Salomé”, se la ve con una coronita plástica.

“El vínculo con mi mamá es normal, dentro de su estado de salud y que vivimos a 400 kilómetros de distancia, yo en Olivos y ella en Mar del Plata”, le contó Karina, también cantante y con más de 30 años de trayectoria, a Teleshow.

“Hablé con ella hoy, se puso contenta. Yo estoy trabajando y es medio imposible viajar todo el tiempo. Pero estaba bien ella. Un poco desvariada. Me decía que tenía ganas de dormir la siesta. Los fans le hicieron un almuerzo”, agregó Karina acerca de cómo fue la comunicación con su madre.

“Me dijo que me quería mucho. Yo la saludé y le dije que la amaba. Le pregunté si estaba contenta y mucho no contestó. Desvaría, por ahí mira para otro lado cuando le estás hablando. Pero bueno, dentro de cómo está su salud es lo normal”, agregó Karina.

En marzo pasado, Lía Crucet tuvo un reencuentro con su colega Gladys la Bomba Tucumana (Instagram)

En marzo pasado, Lía tuvo un reencuentro muy especial con su colega y amiga Gladys La Bomba Tucumana. El propio Salatino fue quien viralizó las fotos del encuentro entre las cantantes, el cual se concretó durante una visita de Gladys por La Feliz, acompañada por su novio, Luciano Ojeda.

Según pudo saber Teleshow, La Bomba hacía tiempo que tenía intenciones de concretar el encuentro y por un motivo u otro no podía llevarse a cabo. Su intención no era que tomara estado público, algo que resolvió Salatino, ya que es él quien maneja las cuentas oficiales de su esposa.