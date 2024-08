Pancho Dotto blanqueó su relación con una joven de 25 años: “Nos estamos conociendo”

Pancho Dotto

Una nueva historia de amor se escribe para Pancho Dotto. Es que el representante de modelos comenzó una relación sentimental con una joven de 25 años. En medio de informaciones cruzadas sobre la veracidad del rumor, el reconocido descubridor de grandes figuras se refirió al tema para dejar de lado las especulaciones.

“No somos novios, nos estamos conociendo”, reveló Dotto en exclusiva para Teleshow. Desde Entre Ríos, donde se encuentra por cuestiones laborales, y previo paso por Rosario, decidió aportar detalle sobre el vínculo que lo une a Karen Ramírez. De esta manera dejó en claro que, pese a no tener un tinte formal, las puertas están abiertas al amor.

La primera información al respecto comenzó a circular de la mano de Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, quien se mostró muy entusiasmado. “Estamos en condiciones de afirmarlo ya. Está de novio con una chica divina y odontóloga”, fueron las palabras que utilizó el conductor, además de ocuparse de resaltar también la belleza de Ramírez y sugiriendo que “podría ser modelo”.

Pancho Dotto junto con Karen Ramírez, en una cena en las últimas horas en Rosario

A pesar de la reserva que caracteriza al vínculo aún no formalizado, en las redes sociales de Dotto comenzaron a aparecer imágenes juntos. Incluso la mencionó en sus publicaciones, un gesto interpretado como una forma de darle identidad a su acompañante. Así, por caso, los comentarios de sus seguidores y amigos no tardaron en llegar y pronto llenaron de emojis y felicitaciones las publicaciones del representante de modelos.

Una de las publicaciones más recientes que captó atención fue una fotografía de Karen en uno de los restaurantes favoritos de Dotto. En la imagen, ella aparece con una polera negra, ligeramente maquillada, y moviéndose despreocupadamente. Acompaña la postal la escueta pero reveladora frase: “Aquí estamos, Karen Ramírez”, escrita por él, acompañado de un corazón rojo. En las últimas horas también se compartieron una serie de imágenes en que se los puede ver en un reconocido bar de Rosario acompañados de amigos.

Karen Ramírez tiene 25 años, es odontóloga y desde hace un tiempo comenzó una relación aún sin rótulos con Pancho Dotto

La primera imagen de Karen Ramírez compartida por Dotto

Pancho, quien hace pocos días festejo los 30 años desde el inicio de Dotto Models, en el ultimo tiempo se había internado voluntariamente en una clínica adventista ubicada en la provincia de Entre Ríos. Tal como detalló a los medios, “estoy por estrés. Me interné yo mismo donde me interno siempre, porque necesito un poco de claridad. No hay nada extraño”, dijo quien también supo descubrir a modelos top como Carolina Pampita Ardohain, Nicole Neumann y Dolores Barreiro, entre muchas otras.

En los días previos a esa cuestión de salud, Dotto había vuelto a exponer públicamente su enojo con Valeria Mazza al sentirse destratado la poca relevancia que la modelo le otorgó en su documental Valeria, un sueño dorado. “A mí me hicieron muchas cosas feas, muy desagradables. Así son, pero con todo el mundo, no es una cosa personal... Ella era una chica que no arrancaba, lloraba porque quería volverse (a su casa) y yo la hice quedar y la banqué, estaba totalmente convencido de que le iba a ir muy bien y todo lo voy a contar en mi propia serie”, dijo el empresario.

"Nos estamos conociendo",es todo lo que dijo Dotto sobre Karen Ramírez

“Voy a hablar de ella en mi serie, tengo cosas grabadas de ellos, tengo papeles, información, fotos y testimonios de mucha gente”, prosiguió, muy enojado con la situación. Asimismo. disparó con un fuerte audio: “Valeria Mazza nunca hubiera llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino”.