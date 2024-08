Susana Giménez habló sobre el resultado de las elecciones en Venezuela

Susana Gimenez hablo sobre el resultado de las elecciones en Venezuela (Video: A la tarde, América)

En medio de los preparativos para su vuelta a la televisión, Susana Giménez regresó al país desde Punta del Este, a donde está instalada desde la pandemia en su finca La Mary. En esta oportunidad, antes de embarcarse rumbo a Buenos Aires, la diva fue consultada por varios medios en la ciudad uruguaya. Al aire de A la Tarde (América), el cronista Gustavo Descalzi mantuvo un breve intercambio con la conductora. “Estoy muy bien, muy feliz, me vuelvo para trabajar en el programa”, contó Su frente a las cámaras.

Acto seguido, se refirió al nuevo ciclo que liderará por Telefe. “Voy a tener algunas reuniones, sobre todo para trabajar en la producción del programa y ocuparme de diferentes temas”. En ese momento, el cronista le preguntó si estaba conforme con la escenografía. “Siempre tuve una escenografía bárbara, voy a trabajar en eso, y en los sketches”, afirmó.

Luego, Susana opinó también sobre el tema de las elecciones en Venezuela. “¿Qué te pareció que Argentina y Uruguay desconocieran el resultado de las elecciones en Venezuela?”, quiso saber Descalzi. La respuesta de la diva fue contundente. “Estoy completamente de acuerdo”, dijo, y enseguida agregó sin filtro: “El mundo entero está de acuerdo menos los cuatro países comunistas que hay”. De inmediato, ratificó sus dichos: “Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo”.

Cómo fue el regreso de Susana Giménez al país

Así fue la llegada de Susana Giménez a Buenos Aires, desde Punta del Este (RS Fotos)

Apenas arribó al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, Susana se mostró de buen ánimo, con una gran sonrisa ante las cámaras. Con un look cómodo, vestida de negro de pies a cabeza y con botas marrones de caña alta y un bolso animal print, fiel a su estilo, la diva se preparó para responder todas las consultas sobre su llegada. Por ejemplo, el hecho particular de que el vuelo que tomó fue piloteado por el periodista Antonio Laje. Si bien es conocido que el conductor del noticiero de América es piloto de aviación, en esta oportunidad fue el encargado de trasladar a Susana hasta el país. “Me da mucha confianza”, comenzó diciendo Giménez. “Siempre charlamos y nos reímos durante la espera a volar”, aseguró sobre su experiencia aérea con el comunicador al mando.

Con respecto a los detalles de su próximo ciclo televisivo, la presentadora compartió que entre 10 y 15 días filmará un sketch. “Eso me pone muy de buen humor”, se sinceró. También adelantó que el programa contará con un video musical, como es costumbre en los comienzos de sus programas. “Ojalá salga como el de ‘Soy una mujer’ que había filmado para el programa semanal en la década pasada”, comentó. Uno de sus colaboradores más cercanos es el coreógrafo y showman Marcelo Iripino, quien, desde junio pasado, se refirió a la propuesta que le ofreció Susana para volver a trabajar codo a codo.

Marcelo Iripino será el encargado de la coreografía del nuevo ciclo de Susana Giménez

En diálogo con Teleshow, el coreógrafo contó algunos pormenores de su participación en el ciclo. “Ya tengo todas las ideas y las canciones, que tendría que chequear ella porque todo tiene que ver con su estilo. Y bueno, yo que soy más de que me gusta todo lo moderno, hice una mezcla, pero eso lo tenemos que definir, hablar con el canal... Estoy muy feliz, me encanta el regreso, es como un desafío porque hace mucho que no hago musicales y, sobre todo, para Susana, ya que por más experiencia que tiene es como arrancar de cero. Está bueno ese desafío”, se explayó Iripino.

Otro tema que estaba pendiente de su llegada, era saber si la diva asistirá o no a la ceremonia de entrega de los premios Martin Fierro. Mientras se desplazaba por el área del aeropuerto, la conductora lo confirmó sin dar muchas vueltas. “Voy a ir”, afirmó con seguridad a la hora de referirse al evento que está pactado para el próximo lunes 9 de septiembre.