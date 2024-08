Susana Giménez regresó al país y contó cómo van los detalles de su vuelta a la televisión: “Me pone de muy buen humor”

La conductora arribó en las últimas horas al país (RS Fotos)

El regreso de Susana Giménez a la pantalla chica está a punto de convertirse en una realidad. Con mucho entusiasmo, la diva de los teléfonos se prepara para comenzar una nueva etapa de su vida en el mundo del espectáculo. En medio de los preparativos para su desembarco en la televisión, la conductora viajó desde Punta del Este, Uruguay, hasta el país para definir los últimos detalles.

Recién llegada al Aeropuerto de San Fernando, Susana se mostró con una gran sonrisa ante las cámaras. Con un look total black que acompañó con botas marrones de caña alta y un bolso animal print, y con muy buena onda se preparó para responder todas las consultas sobre su llegada. En cuanto a su viaje hacia su tierra natal, ella comentó que su piloto fue el periodista Antonio Laje, a quien señaló que le da “mucha confianza”. “Siempre charlamos y nos reímos durante la espera a volar”, aseguró sobre su experiencia aérea con el comunicador al mando.

Respecto a los pormenores de su ciclo televisivo, Susana compartió que entre 10 y 15 días filmará un sketch. “Eso me pone muy de buen humor”, confesó la presentadora. Además, adelantó que van a hacer un video musical, el cual es un elemento icónico en las temporadas previas de su ciclo. “Ojalá salga como el de ‘Soy una mujer’ que había filmado para el programa semanal en la década pasada”, comentó respecto a las perspectivas que tiene para este nuevo paso por la pantalla de Telefe, la cual contará con la asistencia del coreógrafo y showman Marcelo Iripino, quien en junio pasado habló de la propuesta que le ofreció Susana para volver a trabajar codo a codo.

Otra de las cuestiones que suscitó la curiosidad de los medios fue su presencia en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2024. Mientras se desplazaba por el área del aeropuerto, la conductora lo confirmó sin dar muchas vueltas. “Voy a ir”, sentenció a la hora de referirse al evento que está pactado para el próximo 9 de septiembre.

En cuanto a su vida personal, la animadora mostró su alivio por haber logrado desalojar un motorhome brasilero que estuvo estacionado en los últimos días en su casa, ubicada en Barrio Parque. Según pudo saber Teleshow, este domingo se enteró que una grúa decidió retirarlo no solo ante sus insistentes pedidos, sino también por seguridad de la embajada que se encuentra al frente de su domicilio.

Cabe recordar que su regreso a su lugar en la televisión trajo mucha expectativa. Desde su confirmación, la presentadora se refirió a este nuevo proyecto con mucho entusiasmo. También lo hizo su coreógrafo histórico, quien en diálogo con este medio comentó: “Ya tengo todas las ideas y las canciones, que tendría que chequear ella porque todo tiene que ver con su estilo. Y bueno, yo que soy más de que me gusta todo lo moderno, hice una mezcla, pero eso lo tenemos que definir, hablar con el canal...”.“Estoy muy feliz, me encanta el regreso, es como un desafío porque hace mucho que no hago musicales y, sobre todo, para Susana, ya que por más experiencia que tiene es como arrancar de cero. Está bueno ese desafío”, agregó Marcelo Iripino durante su comunicación en ese entonces.

Por su parte, Susana se expresó respecto a su vuelta a la televisión tras una reunión formal con las autoridades del canal, Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y Federino Levrino. El encuentro, que se dio a mediados de mayo pasado, le dio pie a la animadora a contar cómo se sentía de cara al proyecto. “Contenta, y todo lo que me han contado me ha gustado muchísimo”. “Por lo menos fue fabuloso todo lo que hablamos y yo creo que la tele tiene que volver a brillar”, sumó respecto a lo que espera de su clásico formato de los domingos a la noche, el cual se sumará para competir con otras opciones dentro de la grilla televisiva.