Charly García anunció cuándo saldrá su nuevo disco: “¡Paren las rotativas!”

Charly García durante su hasta ahora último show, el 23 de octubre de 2021. Esa tarde estrenó el escorpión que hoy decora la tapa de su nuevo álbum y que marca esta etapa (Telam)

Falta cada vez menos para que se pueda escuchar La Lógica del Escorpión, el largamente esperado disco de Charly García. A través de las redes sociales del artista se dio a conocer que la fecha de edición está al llegar y también se mostró lo que sería el arte de tapa de su décimo cuarto álbum de estudio como solista, el cual sucederá a Random (2017).

“¡Paren las rotativas! La Lógica Del Escorpión en septiembre, ya en las calles”, se escribió al pie de un posteo publicado en el feed del Instagram oficial. Junto a estas palabras apareció lo que sería el arte de tapa del álbum, el cual estuvo diseñando Renata Schussheim en colaboración con Martín Gorricho. Allí se ve un escorpión dorado -el mismo que apareció por primera vez sobre la remera que Charly lució en su cumpleaños número 70, cuando tocó por última vez en el Centro Cultural Kirchner- junto con el nombre del artista y el título del trabajo.

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de la publicación del disco ni si tendrá algún corte de difusión como adelanto. Lo que sí se sabe es que la edición correrá por cuenta de Sony Music Argentina y que el deseo del artista es que se edite en vinilo antes que en las plataformas digitales de música.

Según pudo saber Teleshow, García terminó de grabar el álbum el año pasado. “Viví un hecho histórico: Charly dejó todo listo su nuevo disco, toooodo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegué para ese momento”, había contado José Palazzo en su cuenta de Instagram a fines de 2023. El productor de los últimos shows de García y factótum del Cosquín Rock acompañó el mensaje con una foto en la que el artista lucía sonriente, triunfal, rodeado por su corista Rosario Ortega, su personal manager Guillermo Tato Vega y el ingeniero de sonido Matías Sznaider en los estudios Happy Together, ubicado en el barrio porteño de Caballito, búnker en el que viene trabajando sobre sus nuevas músicas desde el año 2018.

La publicación en las redes sociales de Charly García que confirman la inminente salida de La Lógica del Escorpión (Instagram)

En los últimos años, Charly estuvo recluido en su mundo más privado. Yendo de la cama al living -de su reformado departamento de Coronel Díaz y Santa Fe- y de ahí, al estudio para seguir trabajando. Y viceversa. Haberse corrido del foco público hizo que se generaran diversas especulaciones acerca de su verdadero estado de salud. Hasta llegaron a acusar a su entorno de cercarlo por demás: artistas como Fabiana Cantilo, Juanse, Pipo Cipolatti o Fernando Samalea declararon públicamente que se les impedía visitarlo.

“Está en una etapa compleja de su vida. Porque si bien su salud es estable, no estaría en condiciones de hacer un show completo. Tampoco camina mucho y se desplaza mayormente en silla de ruedas, debido a su fractura en la cadera. Pero nunca dejó de estar activo en todos estos años: estuvo yendo día por medio al estudio de grabación hasta que terminó con el álbum”, le confiaron a Teleshow distintas personas que lo siguen de cerca.

El círculo cotidiano de Charly consta de su novia Mecha Iñigo, su hijo Migue García, su hermana Josi García Moreno y su asistente Guillermo Tato Vega. Algunos amigos de la música como Nito Mestre, León Gieco, David Lebón, Palito Ortega y Fito Páez también están en permanente contacto. Y siempre tiene a mano a su kinesiólogo y una enfermera que lo asisten en su recuperación. “Está tranquilo en su casa y no tiene ganas de que lo asedien las visitas. Recibe a quien tiene ganas de recibir”, le confiaron a Teleshow. También Charly tiene esporádicos encuentros con fans que se lo encontraron saliendo de su casa o del estudio de grabación.

Lo que se sabe del álbum salió de boca del propio García y también de algunas publicaciones que Rosario Ortega hizo en sus redes sociales. Así se pudo conocer parte de la lista de temas que componen el proyecto La lógica..., hecho a base de novedades, inéditos de la época en la que estuvo rehabilitándose en la quinta de Palito, nuevas versiones de temas propios y también de clásicos del rock anglo traducidos en su propio lenguaje saynomoriano.

¿Títulos? “Yo ya sé” (parte de la letra dice: “Yo ya sé que no sos un hipócrita / que no sos un psicópata, pero no sé por qué / A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué / Freud ha arruinado todo, como Internet / Hoy te quedaste solo, por ahí la ves”), “Rock & Roll Star” (The Byrds); “El club de los 27″; “Con 9 alcanza”; “Estrellas al caer”; “Juan Represión” (Sui Generis); “América”; “Autofemicidio”; “Te recuerdo invierno”; “Dicen que soy vago” (versión de “Watching the Wheels”, de John Lennon); “Rompela”, “In the city that never sleeps” y “Voy a comprar un alfajor (La medicina del amor)” serían algunos de ellos. Incluso también incluiría una nueva versión de “La pelícana y el androide”, editada por Luis Alberto Spinetta en su álbum Privé (1986) y compuesta en la época en la que ambos trabajaron juntos en su célebre proyecto trunco.

Charly García y un encuentro con fans en julio pasado (Instagram)

Además de Rosario, de las grabaciones -que Charly fue maqueteando haciéndose cargo de todos los instrumentos, desde sus teclados hasta ipads- participaron músicos como Fabián Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, David Lebón, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva.

En octubre de 2021, un día antes de cumplir 70 años, el propio Charly reveló el título de su esperado álbum en una entrevista con Roberto Pettinato. Ahí mencionó por primera vez en público a La Lógica del Escorpión. “La lógica del Escorpión es que… ¡no hay lógica! Es suerte”, dijo acerca del concepto del álbum y de esa frase tan particular. “Hay suerte, como en la película de Woody Allen (Match Point), que están jugando al tenis y dicen: ‘Si la pelotita pasa... Entonces Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces”, amplió.