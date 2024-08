Mario Pergolini habló del posible regreso de CQC, a casi 30 años de su debut

Mario Pergolini habló de CQC.

El tiempo pasó, pero el recuerdo quedó. Hay programas que cumplieron un ciclo y que revisarlos en el presente sería traicionar o quizás terminar en una mala copia de lo que originalmente fue. Y eso es lo que sucede, entre otros, con Caiga Quien Caiga, que desde su última emisión al aire cada tanto es recordado no sólo por los fanáticos, sino también por aquellos que fueron parte del programa.

Con un debut en abril de 1995 y un final en septiembre de 2014, con cambios de canal y de conducciones en el medio, CQC transformó en varios sentidos la televisión de la época, desde la forma de edición de las notas hasta el carácter de sus movileros. Pero sin dudas la insignia del programa fue Mario Pergolini, quien desde su salida no dejó de aclarar que no intentaría reflotar el programa, e incluso ahora advirtió que tampoco tiene intenciones de volver a tener un ciclo en la pantalla chica.

Una de las imágenes compartidas por Mario Pergolini de la primera época de Caiga Quien Caiga

Sin embargo, en las últimas horas, fue el propio conductor quien a través de sus redes sociales se puso nostálgico al respecto y publicó una serie de fotografías de la primera época del ciclo, hace ya casi 30 años, donde se los podía ver en blanco y negro, sonrientes, con un texto que acompañaba: “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana...”. Varias fueron las especulaciones tras ese posteo y fue el propio Pergolini quien a través de su ciclo en Vorterix, Maldición, va a ser un día hermoso, se refirió al tema.

“El otro día me pasó algo raro, que no me suele pasar, cuando publico algo en Instagram no dejo los comentarios abiertos. Lo hice desde el comienzo porque la gente es básicamente dañina, la gente dice estupideces porque yo también lo hago, es divertido, es lindo, para eso está, pero no lo pongo, y como tampoco los leo, tampoco lo pongo”, comenzó a explicar lo ocurrido en las últimas horas.

Mario Pergolini y Juan Di Natale, en una vieja imagen de Caiga quien caiga

Fue entonces que detalló: “Abrí una carpeta y encontré tres sesiones de fotos de cuando hacíamos Caiga quien Caiga, y publiqué dos que me parecían lindas, me parecían tan vintage. Y sin querer dejé abiertos los comentarios que como corresponde, como debe ser, los apagué. Algunos de esos comentarios hablaban de peleas inexistentes, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero la verdad que no, más allá de si estamos todos peleados o no”.

Otra de las cuestiones por las que se levantó el público, fue por la posibilidad de que regrese el programa, ante lo que destacó: “¿Para qué quieren que vuelvan estas cosas? Y algunas cosas para decirle es que no puede volver por dos razones. No podríamos usar CQC porque vendimos el nombre, el formato, lo vendimos todo, preferimos la plata antes de quedarnos con eso en un cajoncito que no tenía sentido. Lo tendría que hacer otra empresa que son los que compran los derechos el día de hoy, los dueños de Caiga quien Caiga internacionalmente es Warner, que es donde se terminó vendiendo absolutamente todo”.

La primera fotografía promocional de CQC, hasta hoy inédita, donde incluso no tenían sus características corbatas negras

“Y después, la verdad, que no creo que ninguno de nosotros tenga ganas de hacer esto de vuelta. Hoy este tipo de programas se solucionan más con ciertos posteos, con algunas cosas muy divertidas que hace la gente en YouTube, algunos que lo hacen en algunos streaming en sus versiones cortas. Esos son los Caiga de hoy en día, ya no tendría sentido”, reconoció ante las razones de por qué se volvió inviable un posible regreso.

Respecto de algunos de los comentarios que llegó a leer antes de borrarlos y cercenar la posibilidad de hacerlos, reconoció: “Lo que es la necesidad de la gente, ¿no? ‘Que vuelvan’, ‘Fue el mejor momento de mi vida’. Lo leí mucho. Nos reíamos un poco en casa porque decíamos ‘¿el mejor momento de tu vida fue ver un programa de televisión? Yo entiendo desde qué lado lo dicen. Pero le ponen un cariño y una pasión que decís ‘qué loco, cuántos huérfanos y viudos dejaste’”.

Mario Pergolini presentó varias imágenes promocionales de CQC

Pero más allá de eso, también en el aire de Vorterix compartió más imágenes inéditas: “Tengo la primera foto que nos sacamos para probarnos. Encontré esta foto también. Es la primera foto que nos sacamos cuando todavía cada cual usaba su corbata. Después usamos todos negro. Al comienzo no era así”. Pero no solo eso, sino que también compartió una secuencia “que es lo más británico que habremos hecho”, tal como lo denominó.

Sobre cómo fue que llegó a revisar esas imágenes, la mayoría de las que ni se acordaba su existencia, explicó: “Estoy haciendo unas cosas en mi casa, una gran remodelación. Tengo como un taller, depósito en el fondo de mi casa y lo tuve que sacar todo porque hay que arreglarlo, hay que pintarlo, tiene hongos, tiene el techo roto, hay que hacerlo casi todo de vuelta. Este fin de semana tenía que sacar todo para que empiecen a trabajar, y sacando, sacando, tiramos, estaba con mi hija, y en un momento encuentro algo y digo ‘¿qué es esto?’ Y cuando lo abro encuentro como 200 fotos. Todas en una cajita parecía la vida de otro”.