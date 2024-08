Juan Marconi compartió la feliz noticia del nacimiento de su hijo Rocco con una dulce postal: “Bienvenido”

El conductor y su pareja compartieron la llegada de su primer hijo (Instagram)

El periodista Juan Marconi y su pareja Maylen Vicente le dieron la bienvenida a su hijo Rocco. El conductor anunció la noticia en su cuenta de Instagram, donde presentó la primera foto de su bebé, descansando sobre el pecho de su pareja. “Bienvenido Rocco Marconi. 4 de agosto”, escribió junto a la postal, unas horas después de se contar que su familia se agrandó.

La felicidad de la pareja se replicó entre colegas y amigos, quienes les hicieron llegar buenos deseos por la llegada de su primogénito. Guido Záforra, Lourdes Sánchez, el Pollo Álvarez, Christian Sancho fueron algunas de las tantas figuras que hicieron su aparición en la sección de comentarios para felicitarlos por el nacimiento de Rocco, cuya llegada a la vida del conductor y su pareja se conoció a principios de febrero de este año.

Además, también subió en sus historias de la red social una imagen donde dejó ver en primer plano un cartel con el nombre de su hijo tematizado con un zorro rojo y el escudo de Club Atlético Independiente, ya que Marconi no solo ocupó el cargo de vicepresidente segundo en el conjunto de Avellaneda, sino que también es un gran fanático de este. También compartió otra foto del recién nacido, al que se lo puede apreciar luciendo un gorrito color amarillo, la pulsera identificatoria que entregan en el hospital y con una expresión pacífica.

El anuncio del nacimiento de Rocco, el primogénito de Juan Marconi (Instagram, @Juanmarconi)

Cabe recordar que la relación de la pareja se inició hace una década, cuando se conocieron en un boliche, y hace dos que tomaron la decisión de pasar su vida juntos. Mientras que Juan es licenciado en Relaciones Públicas y tiene una larga trayectoria en el ámbito de los medios, donde se desempeñó en diferentes formatos realizando la conducción, como también en parte de la directiva de Independiente, su novia Maylen se destacó por mantener un perfil bajo desde los inicios de su vínculo amoroso. Respecto a la mamá del recién nacido, se sabe que la joven es oriunda de Macachín, La Pampa, y trabaja en una agencia de marketing.

La decoración que el exárbrito eligió para la habitación de la clínica

A mediados de junio, Juan fue entrevistado por Darian Rulo Schijman en su ciclo Descriptados en Infobae. En este, el exárbitro se refirió a su reacción al conocer que iba convertirse en padre: “May, mi mujer, se sentía mal. Tenía un poquito de náuseas. Ella era muy salidora antes y yo también. Teníamos un casamiento muy esperado y ya desde temprano se sentía mal. Y en un momento me dice: ‘Amor vamos a hacer un test’. Yo estaba muy relajado, pero empezó la duda de si lo hacía antes o después de ir al casamiento. Le dije que cuando ella quisiera yo iba a estar ahí al lado bancándola. En ese transcurso de la tarde tuvimos una siestita reparadora para la fiesta y cuando abro los ojos me encuentro el test entre los ojos. May llorando de emoción y de shock. Abrazo, emoción, felicidad. De mi parte fue un éxtasis”.

El pequeño Rocco a horas de su nacimiento (Instagram)

Además, el exdirigente de fútbol le confesó al entrevistador que iba a “tratar no trasladarle tanto el fanatismo” por El Rojo a su hijo. Sin embargo, reconoció que iba a “ser socio apenas nazca”. “Que le guste mucho el fútbol si quiere y lo elige, pero que no sea un fanático sacado como fui yo porque no es muy sano que digamos”. También se refirió a la habitación para el pequeño y explicó que con su pareja decidieron empezar con el colecho los primeros seis meses de vida.

“Escuchás algunas versiones de padres que te dicen que los chicos tienen 8 años y siguen durmiendo con ellos y otros que a los 6 meses los sacaron. Vamos a ir viendo. No armamos un cuarto todavía, pero tenemos el lugar para armarlo”, confió en aquel momento.