Camila Deniz dio detalles de su significante cambio de vida: “Encuentro huesos que no sabía que tenía”

Camila Deniz habló de su experiencia para adelgazar en Cuestión de Peso: "Encuentro huesos que no sabía que tenía"

Con un estilo descontracturado, Juana Viale les dio la bienvenida a sus invitados en una nueva edición de Almorzando con Juana (El Trece). Este domingo, la conductora compartió su mesa junto a Mario Massaccesi, Milo Lockett, Christian Sancho, Camila Deniz y Elisa Trotta. Rodeada de figuras bastante diversas, la presentadora decidió darle rienda suelta a su curiosidad y entrevistó a fondo a la participante de Cuestión de Peso, que se emite en el mismo canal, quien logró robarse el corazón de los televidentes.

“Al mismo tiempo que entraste al programa, ¿también te enamoraste? ¿Fue un amor pasajero?”, comenzó diciendo la animadora ante la presencia de Camila en el estudio, quien se supo que mantuvo un breve romance con uno de sus compañeros del certamen, Marcelo, con quien se separó tras encontrarle en su celular unos comprometedores mensajes. Por su parte, la joven fue contundente y explicó: “No sé si pasajero pero, bueno, no se dio la cosa. Lo que no sirve hay que dejarlo de costado”. A la hora de mencionar el regreso del muchacho al ciclo, quien fue suspendido por no respetar las reglas de la clínica. “Casi un mes después volvió a la clínica y volvió al programa ayer”, sumó la competidora a la hora de ser consultada por la presencia de su expareja.

Camila y Marcelo, con quien tuvo un breve romance en el programa (Cuestión de Peso - El Trece)

Ante su reencuentro, Juana aprovechó para averigüar más a fondo: “¿Y él quiere volver con vos? ¿Y a vos te pasa algo con él?”. “No voy a negar que estaba lindo, pero no”, sentenció la joven ante las consultas de la nieta de la Chiqui. También le preguntaron si hablaron sobre una posible reanudación del romance, a lo cual ella sentenció: “No, creo que lo hablamos, pero no daba para más la relación”. A su lado, Mario, quien lidera el programa de nutrición, exclamó: “¡Esto de que lo vio más lindo´ no lo dijo en el programa ni a la producción, lo acaba de traer a la mesa! ¡No sabíamos que había de nuevo maripositas!”. Por su parte, en un intento de restarle importancia al asunto, la joven señaló: “No, es que quiero concentrarme en mí misma. Me quiero enfocar en mí”.

La decisión de la influencer llevó a que el periodista remarca el gran progreso que lleva para cambiar su vida. “Han hecho un gran trabajo y están haciendo un gran trabajo”, expresó ante las cámaras. Además, aprovechó para consultar cuánto logró bajar desde que se sumó al plan nutricional del doctor Alberto Cormillot en el programa. Ella, con mucho orgullo, indicó que logró bajar “15 kilos en tres meses”. “Imaginate lo que es un cuerpo que sigue con exceso de peso con 15 kilos más y se va viendo en pequeñas acciones. Por ejemplo, se mete las manos en los bolsillos y sobran varios talles. ¿Cuántos centímetros bajaste de cintura?”, comentó Mario al respecto.

Camila Deniz reflexiona sobre sus cambios físicos y emocionales (Almorzando con Juana - El Trece)

Ante la pregunta, ella recordó el gran resultado que obtuvo y cómo quedó en evidencia: “Cuando ustedes me midieron tenía 30 centímetros y cuando me mandé a hacer la ropa de mi cumple estaba en 19. Después, cuando supe que me me habían invitado de acá, una modista me hizo lo mismo y me dijo: ‘Camila, ¡estás bajando un montón, nena!’”, agregó felizmente al recordar las palabras de la especialista a la hora de ver los resultados positivos de su paso por el programa, donde lleva a cabo una serie de rutinas de ejercicios, un plan nutricional y hasta acompañamiento médico.

Rápidamente, Mario se sumó a la emoción de la concursante y destacó la gran diferencia que lograron los competidores en su vida diaria. “Creo que tan solo bajó solo 30 centímetros de cintura y eso les permite un montón... por ejemplo, una participante decía ‘ahora me puedo tocar la espalda’, ‘me puedo atar los cordones’, ‘puedo jugar con mis hijos’, ‘puedo levantarme sin pedir ayuda’, ‘me puedo dar vuelta en la cama’, que es algo que nosotros damos por sentado”, enumeró al recordar el sinfín de actividades que les parecía imposible debido a su estado físico.

Camila también destacó el apoyo mutuo que llevan adelante con los miembros del programa. “Lo que nos ayuda mucho en la mesa, cuando desayunamos, es que vemos el logro del otro, encuentro huesos que no sabía que tenía. Sabía que los teníamos, pero no los tocaba. Todos mis compañeros comparten eso y es maravilloso”, comentó en medio de la mesa del ciclo. Al escuchar el relato de su invitada sobre su vínculo con los participantes, Juana, quien estuvo atenta a cada una de sus palabras, expresó: “Qué linda es la motivación”.