Escándalo en Cuestión de Peso: Camila reveló que se separó de un compañero tras encontrarle mensajes comprometedores

Camila en Cuestión de peso

Camila Deniz, conocida por su participación en el programa Cuestión de peso (El Trece), fue el centro de atención desde el inicio de la temporada. Conocida por ser la hermana de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, la influencer había comenzado una relación con Marcelo, otro concursante del programa, cuya atracción fue inmediata. Sin embargo, en las últimas horas todo llegó a su fin, o al menos está en un impasse.

Desde su regreso a la pantalla, el pasado mes de mayo, el histórico ciclo fue evidenciando un significativo aumento en su popularidad, reflejado en sus elevados índices de audiencia. Sin embargo, no todo gira en torno a la salud y nutrición, y las historias de vida también entran en juego. En este sentido, la denominada Camilota encontró también un espacio para el amor, que siguió fuera del contexto televisivo.

“El domingo me levanté, me fui a lo de mi viejo a compartir un ratito con él. Después de ahí me vi con Marce, fuimos a tomar un café, hablamos un montón de cosas”, contó ella, para luego compartir las imágenes que grabó en el lugar: “Bueno, nuestra cita de domingo ya está terminando. El domingo, ¿no? ¿Qué hicimos hoy? Fuimos a caminar, fuimos al shopping y bueno, estamos terminando “, describió en un video que compartió en su perfil de Instagram dando cuenta del vínculo.

Pese a que la relación parecía atravesar un buen momento, al parecer algo se rompió. Rodrigo Lussich, quien estuvo sustituyendo a Mario Massaccesi en la conducción del programa, consultó a Camila sobre su situación emocional. Visiblemente afectada, la participante explicó que decidió terminar la relación luego de verificar que unos chats que comprometían a Marcelo eran auténticos.

El joven en cuestión no se encontraba en el estudio debido a problemas personales que motivaron su ausencia: “Decidí cortarlo porque hubo unos mensajes. Me mandaron captura, le pregunté y confesó que sí”, reconoció Camila, y aclaró que los mensajes se los había enviado la propia chica con la que Marcelo hablaba. “Cada uno sabe lo que hace y su decisión”, asestó.

El drama familiar de Camila, la participante de Cuestión de Peso

Tras ello, comenzaron a emitir las imágenes de lo sucedido en el desayuno entre los participantes, donde ambos hablaron de lo que estaba sucediendo. “Este fin de semana estuve complicado, pero no con el tratamiento, antes de ayer a la noche nos tocó perder a una amiga y estuvimos acompañando a la familia y a mi mejor amigo”, explicó Marcelo sobre lo vivido en las últimas jornadas, además de explicar que no estuvo con Camila en esos días porque ella tenía un viaje previsto.

Por su parte, la participante se mostraba caída emocionalmente, y al preguntársele por el presente de la relación expresó: “Me vine con otra cabeza. Con otra mentalidad. Los chiquilines a mí no me caen. Me haces una, chau”, disparó sin filtro ante la atenta mirada de todos. Allí fue cuando Ernesto, El Gaucho, intentó indagar más sobre lo que ocurría y consultó si se había terminado el amor. “No, a mí no se me cagó el amor. A él se le cagó el amor, me parece”.

“Pisé un palito y caí en una tentación. Hay que estar preparado para las redes, no es para cualquiera”, explicó por su parte él sobre lo ocurrido. Fue ella entonces que aclaró: “Por lo visto estaba buscando contención en otro lado. Lo respeto como compañero, nada más. Y si me la hacés una vez, me la vas a hacer 10.000 veces, entonces prefiero abrirme. Yo lo quería, y que me juegue así con cosas sucias no me va”, cerró. Consultada por Teleshow sobre el tema, Camila prefirió no emitir más comentarios sobre el hecho.