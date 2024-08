Polémica en Survivor por una participante vegana que comió un alimento prohibido: “¡Cuidado, la cámara!”

Polémica en Survivor por una participante vegana que comió dulce de leche

Durante el programa de este jueves de Survivor Expedición Robinson (Telefe) la polémica envolvió a una de sus participantes, Fiorela Fraccaro, una de las integrantes del equipo Norte, identificados con el color rojo. Todo se dio cuando la mujer de 32 años, quien asegura ser vegana por elección propia, comió un alimento que no se encuentra entre los permitidos en esa filosofía de vida.

El momento más polémico para Fiorela se dio tras una victoria de su equipo en el séptimo juego de beneficios. Como premio, la tribu recibió una merienda conformada por mate, medialunas y dulce de leche. Fraccaro, manteniéndose fiel a sus principios veganos, decidió no comer la parte que le tocaba. “Me parece que es una de las comidas más ricas que tenemos en nuestro país pero cedí mis porciones, mis dos medialunas a mis compañeros, así que me quedo con el mate por ahora”, dijo a cámara en uno de los break que se dan para explicar lo que sucede dentro de la isla. “Sigo sin ingerir nada que provenga de un animal”, aclaró.

Fiorela Fraccaro, una de las integrantes del equipo Norte, rompió las reglas del veganismo comiendo dulce de leche

La advertencia de sus compañeros cuando vieron las cámaras

No obstante, lo que siguió provocó una ola de críticas en redes sociales. Según capturaron las cámaras de Survivor, la joven intentó ocultarse mientras tomaba el pote de dulce de leche y probaba con el dedo, pero una alerta de sus compañeros la puso en aviso. “¡Cuidado, la cámara!”, le gritó Malena para advertirle que la estaban filmando mientras rompía con hechos lo que venía sosteniendo con palabras.

Al descubrir que las cámaras habían captado su acción, Fiorela intentó disimular y esconder el pote de dulce de leche. Esta situación incrementó las tensiones tanto en el campamento como entre la audiencia del reality. Es que durante la misma jornada, se había mostrado muy afectada por el cuidado desprolijo de la jaula de las gallinas y hasta lloró por ellas.

El acto de comer dulce de leche a escondidas fue percibido por muchos como una traición a sus convicciones, y los comentarios entre los seguidores del programa no se hicieron esperar, incluso se convirtió en Tendencia de Argentina en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Polémica en Survivor por una participante vegana que comió dulce de leche y se convirtió en tendencia de X antes Twitter

A través de la cuenta oficial de Instagram de Fiorela, se intentó restar importancia al incidente, tomándoselo con humor y calificándolo simplemente como un momento “cine”. No obstante, es evidente que la audiencia no lo percibió de la misma manera y las repercusiones aún persisten. Estas imágenes generaron bastante controversia y comentarios que critican duramente su accionar. “¿No era vegana? ¿Qué hace comiendo dulce de leche?”; “¿Por qué se esconde y todos le avisan que están las cámaras?”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

En su presentación al programa, Fiorella contó que es de Bragado y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2012 se recibió de profesora de educación física y entró a trabajar en un gimnasio del cual luego se volvió dueña. “Soy vegana. No sé cómo va a funcionar mi alimentación. Espero que exista la posibilidad en la naturaleza de que haya frutas y verduras”, declaró sobre lo complicado que puede volverse sobrevivir en Capurganá, Colombia. Y entendiendo que es clave que se destaque en las competencias para no depender exclusivamente de la comida que encuentre en la isla, añadió: “Espero ganar competencias y alimentos. Si no me comeré las uñas”.