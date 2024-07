Trueno visitó su escuela primaria en el barrio de La Boca y sorprendió a los alumnos

Trueno donó guardapolvos a escuelas de La Boca y firmó autógrafos a los alumnos

Pocas semanas después de haber lanzado su tercer disco, titulado El último baile, y de estar monopolizando historias de Instagram y videos de TikTok con el hitazo “Real Gangsta Love”, Trueno sigue dando de hablar pero esta vez con un destacado hecho extramusical. Resulta que en la mañana de este martes 30, y solo dos días después de que se reiniciaran las clases tras el receso invernal, el rapero sorprendió a los alumnos de la escuela Nº 8 Carlos Della Penna, ubicada en el barrio porteño de La Boca.

A esa escuela asistió Trueno cuando estudiaba en la educación primaria, ubicada en su barrio natal. Y no lo hizo simplemente para saludar a los alumnos, que se alborotaron con la visita inesperada, sino que realizó una importante donación de guardapolvos blancos. El ídolo juvenil llegó a la institución con un termo bajo el brazo, tomando mate y muy dispuesto a recibir el calor de los chicos, quienes inmediatamente le pidieron fotos y también que estampe su autógrafo en sus respectivos guardapolvos.

Se trata de una iniciativa que evidencia nuevamente el compromiso social del rapero, muy atento tanto a las cuestiones sociales como a fortalecer el vínculo con su propio barrio. Asimismo, se trató de una especie de agradecimiento tanto a las instituciones escolares públicas como también a la labor de los docentes. Según pudo averiguar Teleshow, esta idea realizada en La Boca es algo que al rapero ya le venía rebotando desde hace un tiempo en la mente. Y aprovechó a hacerlo ahora, justo después de volver de gira por España y antes de emprender otro largo viaje para seguir presentando sus nuevas canciones por el mundo.

Trueno rodeado por alumnos de escuelas primarias

Trueno y el alumnado de la escuela N° 8 de La Boca, a la cual asistió en su infancia (Gentileza Sony Music Argentina)

Asimismo, este hecho está fuertemente vinculado con la portada de su nuevo disco, en el cual aparece un mini Trueno vestido con un guardapolvo blanco. Es que, como él mismo expresó en distintas entrevistas tras el lanzamiento, El último baile es un homenaje a los 50 años del hip hop (los cuales se cumplieron en el pasado 2023) pero a la vez es una invitación a seguir “haciendo escuela” en el género en las próximas cinco décadas.

“Yo formo parte y me siento muy interiorizado en la nueva escuela, porque soy de la nueva camada del hip hop. Y quiero hacer énfasis en eso, homenajear a lo anterior, a lo pasado. Pero no solamente quedarme en el homenaje, sino también imponer para que salgamos la nueva generación con todo”, expresó el rapero.

Además de realizar esta donación en la escuela N° 8 de La Boca, Trueno donó unos 500 guardapolvos a otras nueve escuelas primarias del barrio. Estas son: Nº 9 Benito Quinquela Martín, Nº 14 Agustín Rafael Caffarena, Escuela Integral Interdisciplinaria, Nº 13 República de Chile, N° 02 Carlos Ramón Vignale, Nº3 Juan María Gutiérrez, Nº 18 Provincia de La Rioja, Nº 11 Antonio J. Bucich y Nº 4 José Jacinto Berrutti.

Trueno contó que fue estafado por su anterior equipo: "Se quedaron con mis canciones"

Semanas atrás y de visita en el show español La resistencia, conducido por David Broncano, Trueno reveló haber sido estafado por su anterior equipo de trabajo. A todos sus invitados el presentador siempre les pregunta cuándo dinero tienen en su cuenta bancaria. Y ante este interrogante, el rapero se sinceró. “Los raperos no sabemos cuánta plata tenemos en el banco, amigo. Somos un quilombo. Y no te quiero decir la típica que dicen todos: ‘No, porque nosotros invertimos en la música y mi dinero nunca lo veo...’, que es una realidad. Pero justamente el problema que tuve el año pasado es que el equipo de trabajo que tenía se llevó todo mi dinero. Así que estamos volviendo a pedalear de nuevo”, respondió. “¿Qué dices, te han robado?”, se sorprendió Broncano. “Todo, todas mis canciones, todo mi dinero”, especificó el argentino.

“Fue mi anterior equipo, ahora estamos con un equipo de verdad. El karma existe y la vida les va a devolver lo que se merece”, agregó Trueno. “¿Hay juicio callejero?”, quiso saber el conductor. “No, menos, menos. Lo mejor es contenerse, no manchar la energía. Siento que la energía es muy pura como para hacer cosas malas y estar ahí rencoroso. Si lo que quieren es plata, que se la metan... en el bolsillo”, dijo el ganador del premio Gardel de Oro en el año 2023 por su álbum Bien o Mal.

“Con la plata y eso, que hagan lo que quieran. Pero cuando ya se meten en el arte y tratan de entorpecer esas cosas, es lo que más me molesta. Ese dinero lo tuve que dar porque se llevaron todas mis canciones y las perdí. Por una cláusula chiquitita, eran los dueños de Atrevido, Bien o Mal y todas mis canciones. Y les tuve que pagar para que eso vuelva a ser mío”, especificó. “¿O sea que has comprado tus canciones?”, repreguntó el conductor. “Exactamente. Cosas que pasan. Pero bueno, no pasa nada”, cerró el músico.