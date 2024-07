Lissa Vera contó que la tentaron para hacer política: “Me cansé de estar sentada esperando que se hagan las cosas”

Lissa Vera habló de la situación del país y no descartó involucrarse en política (LACA Stream)

En los últimos días, Lissa Vera se convirtió en noticia por la asistencia brindada a personas en situación de calle. La histórica integrante de Bandana, en compañía de su hermano y un grupo espontáneo de voluntarios, lleva a cabo una iniciativa solidaria para mitigar los efectos de la pobreza en zonas vulnerables del partido de La Matanza.

“No podía quedarme de brazos cruzados”, explicó la artista a Teleshow para sintetizar el impulso que la llevó a salir de la comodidad. Con el apoyo inicial de su hermano, se fueron sumando algunos vecinos a través de las redes sociales. Lo que empezó como una acción típica de las fiestas de fin de año, se tornó una práctica cotidiana a través de la cual asisten a vecinos de Virrey del Pino, una de las áreas más castigadas por la pobreza en el populoso partido bonaerense.

A raíz de la difusión que adquirió la noticia, Lissa fue entrevistada por el equipo de LACA Stream, donde la consultaron sobre si la habían tanteado de algún espacio para involucrarse en política. “Me han tanteado alguna vez, si lo tengo que hacer lo voy a hacer”, admitió sin vueltas, aunque sin revelar la orientación política de la propuesta. A continuación, dio a entender que está dispuesta a escuchar nuevas propuestas. “A veces el mal triunfa porque el bien no interviene. Yo ya me cansé de estar sentada esperando que se hagan las cosas, si me tengo que parar, levantar una bandera y hacerlo yo, lo voy a hacer”, señaló.

En diálogo con el programa La carrera, Vera también dio su opinión del gobierno de Javier Milei y del futuro del país. “Gracias a Dios vivimos en un país con democracia y tenemos la posibilidad de elegir alguien que maneje el barco, siempre con la confianza y la fe de que va a hacer lo que esté en sus manos”, señaló, y se mostró esperanzada en que la situación mejore.

Lissa Vera solidaria

“Esto no es mágico, lleva su tiempo y hay muchas cosas que reparar”, sentenció. “Sin ponerle nombre ni apellido a las gestiones anteriores, es una situación que tiene este país que se decidió que hay que cambiarlo y hay que ponerse a trabajar”. En el mismo sentido, aseguró que " duele y cuesta, porque las cosas aumentan y se complica, pero lo único que sostiene hoy a la gente es la esperanza. Eso es importante y no hay que defraudarla”.

La cruzada solidaria de Lissa

En la mencionada entrevista con Teleshow, Lissa contó cómo se organiza con su hermano para las salidas diarias y qué aspectos toma en cuenta a la hora de preparar las viandas. “Intentamos es variar un poco la dieta, porque hay una iglesia que está cerca que también reparten, pero generalmente con comida caliente, ya sea guiso de arroz, polenta, fideos. Como no sé cuántas veces al día comen, les llevamos son unos sándwiches hechos bien bien potentes en especial en el invierno. Además, manifestó que se proponen estar atentos a algunos casos particulares. “Hay un chico que vive en la calle que tiene diabetes y tratamos de darle una mano con eso. Hacemos lo que podemos”.

Para llevar adelante esta causa, Lissa ha puesto a disposición su cuenta de Instagram para facilitar la comunicación con ella y su hermano, con el propósito de coordinar actividades de colaboración. “Tenemos mucho para hacer y ayudar”, expresó. La iniciativa también busca fortalecer el apoyo a varias organizaciones del lugar. “Colaboramos con una escuela y un jardín de infantes, y todos necesitan algo”, destacó la ex Bandana y agradeció cada colaboración que recibe. “A veces puede ser poquita ayuda, pero no importa, siempre es importante”, concluyó.

