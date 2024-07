La foto romántica que Mauro Icardi mostró en la noche de Turquía alejado de Wanda Nara

La cena romántica de Mauro Icardi en la noche de Turquía (Instagram)

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para. Esta pareja, que se caracteriza por ser explosiva, no dejó de serlo tampoco ahora que se encuentra distanciada. Ambos se muestran separados, y en diferentes lugares del mundo. En el caso de Wanda, la empresaria estuvo unos días en las playas de Río de Janeiro, junto a sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista del Galatasaray.

En tanto, Icardi se encuentra jugando en Estambul y, aunque en un principio negaba la separación de su esposa, el domingo compartió en sus historias de Instagram una foto que llamó la atención de sus seguidores. Sin contar con quién se encontraba, el deportista mostró una cena en un paisaje romántico a la luz de las estrellas de la ciudad turca. Con una vista hacia el puente del Bósforo, uno de los más característicos e impactantes del lugar, Icardi dejó entrever que no se encontraba solo. En una pequeña mesa para dos comensales, en la imagen se pudieron apreciar dos juegos de vajilla con un par de palitos chinos, por lo que todo indicó que la comida era de origen japonés.

La foto romántica que compartió Mauro Icardi en la noche de Turquía, alejado de Wanda Nara (Instagram)

Sin dar más detalles, Mauro solo dejó anotado en la historia el sitio geográfico en donde se encontraba. Con lámparas tenues se pudo apreciar una parte de un bolso femenino ubicado en la silla enfrente suyo. Con un guiño que pudo parecer hacia Wanda, ella acusó recibo, y le devolvió el “gesto”. Ya instalada en Miami con sus nenas, compartió una captura de pantalla en la que su hija le avisa que una persona misteriosa le envió una comida a la habitación del hospedaje en la ciudad de la Florida. Y después, acompaña sus publicaciones con fotos suyas y de Francesca e Isabella en diferentes momentos del día: paseando por la ciudad, comiendo helado, frente a un importante auto importado, y hasta haciendo gimnasia en el balcón del alojamiento con vista al océano.

Cómo sigue la separación entre Wanda y Mauro

La palabra de Ana Rosenfeld sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Intrusos, América)

Según contó Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, al aire de Intrusos (América), no habría una separación definitiva de la pareja. “Sabés que la palabra definitivo no existe. Wanda y Mauro hoy están separados. Son dos personas con tanta historia, amor, familia ensamblada. No es un tema territorial solamente porque él está en Estambul y ella en Miami. Técnicamente Wanda planteó una separación”, comenzó diciendo la letrada.

Acto seguido, agregó detalles de lo que ella creía al respecto. “La palabra definitivo no te la puedo asegurar porque mañana los volvemos a ver juntos y no voy a resistir mi propio archivo. Son muchos años juntos. Siento que todavía queda alguna llamita que pueda ser que se está apagando y alguien la tenga que reavivar. Creo que es más del lado de Mauro que tiene que hacer más esfuerzo para reconquistarla. Wanda dio todo de ella para que la pareja funcione, pero si el amor se está apagando...”, deslizó en sintonía con Wanda.

Más adelante, continuó: “Él tendría que cambiar un poco su actitud. Hay muchas cosas, que no te las puedo contar en detalles, pero Wanda entiende que el fuego inicial y los años vividos juntos... ella está viviendo una linda vida en lo personal. Tuvo un padecimiento de naturaleza médica que la bajoneó muchísimo (en relación a la leucemia que se le diagnosticó durante el 2023). En ese momento, Mauro estuvo al lado de ella. A veces la salud juega algún jueguito delicado, acumulás estrés que puede afectar muchísimo”, concluyó.