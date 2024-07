Wanda Nara: “Ahora soy toda mía de nuevo” así definió la conductora su presente tras la separación de Mauro Icardi

Wanda Nara y sus hijas disfrutan los días de vacaciones

A una década del inicio de su relación, Wanda Nara anunció en los últimos días su separación definitiva de Mauro Icardi. Sobre ello, relató: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”.

Fue entonces que previo a comenzar con las obligaciones laborales, decidió tomarse unos días de descanso junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, para lo que eligió a Brasil como primer destino. Aprovechando el receso escolar, la conductora se trasladó con sus nenas a Río de Janeiro, y posó con una actitud despreocupada, compartiendo postales de sus días allí. Además, como parte de la celebración del Día del Amigo, Wanda invitó a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, a pasar el fin de semana con ella. Durante su viaje, aprovechó para disfrutar de un día de playa con sus hijas, quienes lucieron trencitas, demostrando su costado más fashion.

Wanda Nara responde consultas de sus seguidores en su cuenta de Instagram

Tras esos primeros días en Brasil, la madre y sus hijas emprendieron viaje a Miami, para continuar con los días de playa. En cuanto a su futuro laboral, en pocos días se pondrá al frente de las grabaciones de Bake Off por lo que ya reveló que planea mudarse a Buenos Aires y deslizó que durante su estadía en los Estados Unidos encarará otro desafío, del que no dio más detalles.

En las últimas horas, y utilizando el mismo recurso que varios famosos, a través de su cuenta de Instagram abrió una caja de preguntas para que sus seguidores dejen las consultas a la espera de que ella elija cuáles tomar en cuenta y contestarlas en modo público.

Wanda Nara responde a sus seguidores en su Instagram

Sin dudas, lo que más llamó la atención fue justamente no una pregunta, sino una advertencia por parte de un seguidor que expresó: “¡No te vuelvas a enamorar! Se te ve relajada así”. Ante ello, la conductora revelo: “Es que yo doy tanto, doy todo. Entonces ahora soy toda mía de nuevo”, lo que deja en claro que una reconciliación con el futbolista no está en los planes inmediatos.

Wanda Nara y sus hijos disfrutando uno días de vacaciones

Además, al consultársele cómo se sentía en estos momentos, aseguró: “Gracias por preguntarme. Estoy muy bien. Descansando, leyendo, comiendo rico, viajando. Teniendo charlas largas y muy profundas con mis hijas mujeres”, de las que explicó que se están poniendo al día con cuestiones que debido a las obligaciones diarias de las tres durante el resto del año no son posibles. “Conociendo sus miedos, sueños y sobre todo compartiendo tiempo de anécdotas inolvidables en nuestras vacaciones”.

Wanda Nara responde sobre su vida y la de sus hijos en redes sociales

Antes de su primer viaje, separada de Mauro, la mediática habló por primera vez con la prensa. Lo hizo con un móvil de A la tarde (América), que la aguardaba a la salida de un restaurante, y se sorprendió con la presencia del móvil. “Se bajaron del auto y me asusté, hace mucho frío, no tengo ganas de hablar”, se excusó la empresaria, con una sonrisa, pero firme en su postura. En esta primera instancia, ya adentro de su vehículo, tampoco respondió sobre un posible encuentro con L-Gante en Europa ni de un supuesto pedido de Icardi por la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara tiene muchos proyectos laborales para este año y no solo en Argentina

Después de pegar un portazo, el notero insistió y Wanda accedió a responder algunas cuestiones, como si había visto el video de la China Suárez con L-Gante, titulado “Llora como un arrepentido”. “No lo vi, solo vi pedacitos que pusieron en la tele”, expresó. También desactivó las versiones de un posible encuentro con el músico en Ibiza, ya que su viaje será rumbo a Estados Unidos, por un trabajo que no quiso develar. Y aseguró que se va a quedar a vivir en la Argentina para conducir algunos de los programas gastronómicos para Telefe.

Wanda siempre dispuesta para interactuar con sus seguidores