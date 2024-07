La honestidad brutal de Paula Chaves frente a Pedro Alfonso cuando le preguntaron si es “pollerudo”: “Yo sé manipular su psiquis”

Paula Chaves habló de si Pedro Alfonso es 'pollerudo': "No lo es, pero yo sé manipular su psiquis" (Video: Después te explico/ Bondi Live)

Desde el comienzo de su romance Pedro Alfonso y Paula Chaves expusieron, siempre con humor, las idas y vueltas de su vida en pareja, primero, como las de su vida matrimonial y familiar. El actor está conduciendo Después te explico (Bondi Live) y en una charla en el ciclo terminaron hablando con la animadora acerca de si es pollerudo, término con una fuerte carga machista que designa a quienes, supuestamente, son sumisos a las decisiones de las mujeres.

“¿Sentís que Pedro es pollerudo?”, le preguntó por teléfono Rodrigo Noya, quien también es parte del programa, a la animadora y ella fue súper honesta. “Durante estos 10 años de matrimonio, construyó un personaje de ‘pollerudo’ sin serlo”, aseveró ella, pero terminó reconociendo algunas de sus actitudes. “No es ‘pollerudo’, pero sé cómo trabajar y manipular su psiquis”, comentó, con humor.

“¡Estoy en hipnosis!”, lanzó el actor, por su parte. “O sea, yo estoy tirada en la cama y sé perfectamente cuando mandar el bocadillo de decir ‘me muero por una banana con dulce de leche y un vaso con agua’, pero sé cuándo tirarlo y en qué momento indicado para que él solo pueda ir a buscarla sin la necesidad de yo tener que ir a rogarle”, aseveró, sobre cómo consigue que su marido, padre de sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, acceda a sus pedidos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso con sus hijos en su viaje a Disney (Instagram)

“¿Vos me estás manipulando en la cama todo el tiempo?”, comentó él, entre risas. “Pero ahora pasa que te estás retobando, estás como histeri…, nervioso”, esgrimió ella y él la frenó. “¿'Histérica’ ibas a decir?”, lanzó, mientras reconocía, finalmente, la jugada de su esposa. “Me quedé con lo de la banana con dulce de leche. No me di cuenta”, admitió.

La pareja hace pocos días participó en ¿Quién es la máscara? de Uruguay, el programa de entretenimiento con “famosos misteriosos” que cantan dentro de disfraces extravagantes. Pedro y Paula participaron debajo de las máscaras de Gato y Ratón. “La pasamos increíble. Gracias a todo el maravilloso equipo y a Maxi de la Cruz. Muy divertido y una experiencia inolvidable”, escribió la modelo, junto a un breve video en el que resumió los mejores momentos detrás de escena junto a su marido mientras se preparaban para la competencia, en la cual tuvieron que poner a prueba su talento vocal.

En el programa entonaron las estrofas de “Nena” de Márama, la famosa agrupación musical uruguaya. También se los pudo apreciar practicando para evitar ser reconocidos, pero las pistas ofrecidas al jurado dejaron más certezas que dudas ante los fanáticos, ya que no son “socios por accidente” en referencia a la película que hizo Pedro, que tienen un amigo “mágico” por José María Listorti y que entre los dos se esfuerzan por “aprender bien las coreos”, como también que mantienen una “amistosa guerra por intentar llegar a la final” en alusión a su paso por el Bailando de Marcelo Tinelli.

Cabe recordar que esta no es la primera oportunidad en que uno de ellos participa de este certamen. Durante la transmisión de la versión argentina, Pedro fue invitado a formar parte del elenco y lució el traje de Salvador, el pavo real. En esa ocasión, los cuatro investigadores, Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita, no tuvieron dudas a la hora de adivinar de quién se trataba. “¡Me sacaron todos!”, exclamó el hombre cuando se develó su identidad. “Karina, en el primer programa. Y después, todos los demás”, continuó en ese entonces que también quedó fuera del juego.

Además, en ese momento, mencionó a una de sus hijas: “Me encantó haber participado. Y además, me gustó que quedé en la votación con Oli, porque mi hija, que no tiene ni idea de que yo estoy participando acá, es fanática de Oli”. También bromeó con la posibilidad de llevarse el disfraz para Villa Carlos Paz, con el fin de usarlo durante la temporada de verano.