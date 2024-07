Paula Chaves y Pedro Alfonso pasaron por la versión uruguaya de un conocido reality y lo dejaron todo

La pareja compartió cómo fue su proceso de participación (Video: Instagram)

No cabe duda alguna que Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más queridas del espectáculo. Con una familia formada y una historia de amor de telenovela, el matrimonio de celebridades no para de cosechar éxitos. Y no solo en el país, ya que fueron llamados para participar de un conocido formato en Uruguay.

Se trata de ¿Quién es la Máscara? (Canal 12), el ciclo donde un jurado debe adivinar quién es el famoso debajo de determinado disfraz. Arriba del escenario, la figura canta una serie de canciones e intenta evitar que esto pase, tal como ocurría en la versión argentina conducida por Natalia Oreiro. Pero, en esta ocasión, la edición uruguaya está dando de qué hablar, en especial debido a varios artistas argentinos.

En esta oportunidad le tocó a Paula y Pedro formar parte del certamen. “La pasamos increíble. Gracias a todo el maravilloso equipo y a Maxi de la Cruz. Muy divertido y una experiencia inolvidable”, escribió la modelo junto a un breve video en el que resumió los mejores momentos detrás de escena junto a su marido mientras se preparaban para la competencia, en la cual tuvieron que poner a prueba su talento vocal.

El momento en que se sacaron sus disfraces (Video: ¿Quién es la Máscara? - Canal 12)

Para su performance arriba del escenario, el matrimonio tuvo que lucir unos disfraces de un gato y un ratón, los cuales les ayudaron a ocultar sus identidades. Además, la práctica los llevó a elegir entonar las estrofas de “Nena” de Márama, conocida agrupación musical uruguaya. También se los pudo apreciar practicando para evitar ser reconocidos, pero las pistas ofrecidas al jurado dejaron más certezas que dudas ante los fanáticos, ya que no son “socios por accidente” en referencia a la película que hizo Pedro, que tienen un amigo “mágico” por José María Listorti y que entre los dos se esfuerzan por “aprender bien las coreos”, como también que mantienen una “amistosa guerra por intentar llegar a la final” en alusión a su paso por Bailando por un Sueño.

Sin embargo, por otra parte, no fue para nada sencillo para los integrantes del jurado, quienes dejaron en claro que no sabían de quiénes se trataban. En un principio, pensaron que se trataba de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, como también otras duplas como el Bicho Gómez y Ana Martínez. Ante la falta de respuestas correctas, al matrimonio no le quedó otra que dejar sus atuendos y dar a conocer su identidad en el día de su debut.

“¡Fuera máscara!”, exclamó el conductor del ciclo uruguayo, quien logró sumir a todo el público del estudio en un estado de estupefacción al conocerse que Chaves y Alfonso eran las figuras dentro de los enormes disfraces de animales.

El gato y el ratón, los disfraces que lució el matrimonio (Instagram)

Cabe recordar que esta no es la primera oportunidad en que uno de ellos participa de este certamen. Durante la transmisión de la versión argentina, Pedro fue invitado a formar parte del elenco y lució el traje de Salvador, el pavo real. En esa ocasión, los cuatro investigadores, Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita, no tuvieron dudas a la hora de adivinar de quién se trataba. “¡Me sacaron todos!”, exclamó el hombre cuando se develó su identidad. “Karina, en el primer programa. Y después, todos los demás”, continuó en ese entonces que también quedó fuera del juego.

El paso de Pedro Alfonso por la versión argentina (Video: ¿Quién es la Máscara? - Telefe)

Además, en ese momento, mencionó a una de sus hijas: “Me encantó haber participado. Y además, me gustó que quedé en la votación con Oli, porque mi hija, que no tiene ni idea de que yo estoy participando acá, es fanática de Oli”. También bromeó con la posibilidad de llevarse el disfraz para Villa Carlos Paz, con el fin de usarlo durante la temporada de verano.