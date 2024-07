Llega a Buenos Aires una muestra única sobre la historia de Pink Floyd: “Es su legado”

En septiembre próximo se estrena "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" en La Rural

El próximo martes 10 de septiembre se estrena The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains en La Rural de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una muestra interactiva en la que se pone en juego toda la historia de la legendaria banda que en los años 60 irrumpió como fenómeno de la psicodelia underground de Londres con Syd Barrett en la batuta, que se transformó en una megabanda de estadios en la década siguiente motorizada por la inventiva de Roger Waters, y que vivió una última transformación con David Gilmour al mando desde finales de los 80.

La retrospectiva conjuga eventos audiovisuales de alta tecnología, objetos y paisajes surrealistas que evolucionan a lo largo de la exposición, a la vez en que revaloriza cada período musical del grupo, uno de los más taquilleros de la historia del rock. Esta muestra tuvo su estreno en 2017 en el Victoria and Albert Museum de Londres y, a partir de ahí, recorrió museos y salas de Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto. Ahora, y con la producción de DG Experience, llegará por primera vez a Sudamérica.

“Entendemos que es la primera vez que viene a la Argentina una exhibición de estas características, con estas dimensiones, en el plano musical. Es genuina y está curada por la banda, más un curador que contrataron, que es Aubrey Powell. si bien ha habido muestras fotográficas que cubrían algún aspecto de algún artista, lo hacían en función del fotógrafo. En este caso, la muestra está avalada por Pink Floyd, con Powell capitalizando lo que quería cada uno de los integrantes que estaban vivos en el momento en que la estrenaron para presentarla”, explica Daniel Grinbank, titular de DG Experience, en diálogo con Teleshow.

“Es muy interesante porque abarca toda la historia de Pink Floyd, desde la época psicodélica con Syd Barrett liderando la movida; hasta el Pink Floyd más conocido, por lo menos acá, de la etapa marcada por Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Tiene mucho material audiovisual, muchísimos elementos únicos y propios que la banda cedió para esta muestra”, describe el productor.

Uno de los salones de la The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, en el cual se refleja la etapa de The Division Bell, disco editado en 1994 (Gentileza DG Experience)

“Hay un aspecto visual muy potente y además hay muchas reproducciones que yo creo que van a impactar en el público. Pink Floyd le dio mucha importancia a las portadas de sus álbumes, y la mayoría de ellas están reproducidas como en esculturas gigantes, con distintas técnicas, con inflables, con toda una cuestión escenográfica, por decirlo de alguna manera. También hay elementos que ellos utilizaron en sus shows, además de material fílmico. La película The Wall fue un ícono, pero ellos tienen mucho más en sus distintas épocas, y eso está en la muestra”, revela el productor.

Según Grinbank la muestra “recupera” la atmósfera de Pink Floyd. “Tiene una curaduría muy cuidada. Supongo que, por eso, ellos quisieron dejar esta muestra como legado de su obra. De hecho, nunca nos pasó que una muestra que traemos tengas tantas peticiones... Es como si estuviéramos haciendo un concierto de rock, por la cantidad de gente que viene a montar la muestra y a supervisar cada detalle. Esto indica que, obviamente, es un producto muy cuidado”, caracteriza.

Esta muestra tuvo su estreno en 2017 en el Victoria and Albert Museum de Londres y, a partir de ahí, recorrió museos y salas de Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto

“Lo interesante es que los visitantes ingresan y reciben unos auriculares que, según en la sala en la que estén, se les van disparando distintos audios explicativos de lo que están viendo. Por eso es que, a raíz de esto, la cantidad de público es limitada por cupos y horarios”, cuenta Grinbank. Asimismo, revela que quienes compren sus entradas a la muestra de manera anticipada, accederán a un sorteo para ir a ver los shows que David Gilmour dará en noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Argentina tiene una conexión fuertísima con Pink Floyd. Creo que la película The Wall superó los dos millones de espectadores en el país. Así que creemos que a este proyecto le irá bien. En principio la muestra estará por 60 días, porque vamos a emprender una gira sudamericana que arranca en Buenos Aires. Si anda bien, como suele suceder, se extiende. Más allá de la crisis económica y de que tiene un componente de costos en dólares, tratamos de llegar a lo más accesible posible agregando funciones para tener volumen de público”, explica el productor.

Algunos vistazos a la muestra The Pink Floyd Exhibition que se verá a partir de septiembre en Buenos Aires (Gentileza DG Experience)

En los últimos años, DG Experience volcó su expertise hacia la producción de muestras de arte, con Imagine van Gogh, Bansky, Genius or Vandal?, Steve Mc Curry Icons y Blow Up Experience. “Si bien había hecho algunas excursiones, con Bodies e incluso esta de Pink Floyd que la llevé a Madrid y la de David Bowie a Barcelona, nos pusimos a producir muestras porque entendimos que había un nicho no explotado en la Argentina”, explica Grinbank sobre este viraje, que se reveló exitoso dado que fueron todas muestras muy concurridas y comentadas.

“Fue el hecho de repensar la compañía, como venía posteriormente a la pandemia. Las muestras habían sido lo último que había cerrado y lo primero que había abierto porque permitía el distanciamiento social”, cierra.