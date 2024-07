El chat privado entre Wanda Nara y su entrenador, una foto y un halago: “Depende solo de vos”

Wanda Nara disfruta de unos días de descanso previo a su regreso a las actividades laborales

Wanda Nara arribó a los Estados Unidos junto a sus hijas, Francesca e Isabella, después de pasar varios días en Brasil. La empresaria comenzó ese recorrido previo a su regreso a los compromisos laborales y luego de confirmar en los últimos días la separación de su marido, el futbolista Mauro Icardi.

En medio de este panorama, en las últimas horas, desde Miami Nara compartió en sus redes sociales un intercambio privado con su entrenado. En el chat, el hombre elogió los marcados abdominales de la conductora, destacando el trabajo y esfuerzo que puso en sus entrenamientos.

La conversación de Wanda Nara con su entrenador entrenador, que ella misma publicó

“Che, lpm, mirá esos abs. Depende solo de vos, el material está”, destacó el hombre, y agregó: “No hice ninguna foto diosa, no voy a subir esa porque está toda movida, pero estoy muy orgulloso”. Vale aclarar que el profesor, pocas veces se muestra en sus perfiles de redes y lo dedica casi exclusivamente a subir imágenes de los cuerpos y rutinas de entrenamiento.

Pero también es sabido que Wanda suele compartir cada detalle de sus redes. En esta oportunidad, hizo una captura de esa conversación y la subió a una historia en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 17 millones de seguidores. “Mi profe orgulloso”, escribió al pie.

En momentos en que se encuentra en la Argentina, Wanda Nara y su entrenador continúan con una rutina presencial

Wanda está en Miami con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Mauro Icardi, de quien anunció su separación hace un mes. En los últimos días, como parte de la celebración del Día del Amigo, invitó a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, a pasar algunos días con ellas.

En cuanto a su futuro laboral, en pocos días se pondrá al frente de las grabaciones de de Bake Off por lo que ya ha revelado que planea mudarse a Buenos Aires y deslizó que durante su estadía en los Estados Unidos encarará otro desafío, del que no dio más detalles.

Es previsible que sus hijas la acompañen en este nuevo comienzo, aunque su padre esté instalado en Turquía por sus compromisos en el fútbol. Sin embargo, aún no se ha confirmado qué sucederá con sus otros dos hijos, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio anterior con Maxi López. Cabe recordar que Valentino, su hijo mayor con el exfutbolista de River, ya vive en Argentina porque está jugando en las inferiores del Millonario.

Wanda Nara y una foto al borde de la censura publicada en medio de su descanso en Miami

En un móvil que dio al ciclo A la tarde, antes de viajar, Nara habló sobre la situación sentimental con el futbolista y no quiso aventurar si la ruptura era definitiva. “No tengo ni idea”, respondió, y ante la repregunta de si había cosas que hablar entre ellos, fue contundente. “Sí, pero en privado”. Por último, se refirió a las versiones acerca de que su familia y su mano derecha Kennys Palacios no verían con buenos ojos su relación con el referente de la cumbia 420, L-Gante. “Yo nunca dije eso”, señaló el estilista, desde el asiento del conductor. “Yo hablo por mí y no tengo ganas de hablar”, sentenció Wanda, enfatizando que solo quería disfrutar de una cena de amigos y que ya habrá tiempo para indagar en su separación.

Mientras tanto, Mauro Icardi aprovechó su tiempo en Estambul para disfrutar de su soltería y compartir una serie de fotos en sus redes sociales que no han pasado desapercibidas. El futbolista, quien actualmente juega para el Galatasaray, mostró un aspecto más relajado y publicó imágenes que destacan su buen estado físico y su atractivo, generando numerosos comentarios entre sus seguidores.