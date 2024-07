Escándalo en GH Chile: un grupo de participantes amenazaron con renunciar por un particular motivo

El grupo "Mata Fama" se quedó sin alimentos y causó conmoción en la casa (Video: Gran Hermano - Chilevisión)

La casa de Gran Hermano volvió a abrirse y le dio la bienvenida a un nuevo grupo de participantes, pero esta vez para una nueva edición chilena. Con un formato renovado, los jugadores se encontraron con grandes desafíos que deberán superar para continuar en la competencia, entre los cuales se destaca la nueva habitación: el sótano sin comodidades y comida racionada. Este detalle descolocó a todos, ya que deben pasar sus días en dicho sitio en caso de perder las pruebas y lidiar con las consecuencias.

Con el fin de llevar a cabo las pruebas semanales, la casa quedó dividida en dos equipos, el grupo “Black” y el “Mata Fama”. Al segundo de ellos no le fue para nada bien en el último tiempo, por lo que debió enfrentarse a las duras condiciones de la nueva habitación. Por si fuera poco, el alimento comenzó a escasear y con ello llegó el hambre, lo cual generó un gran malestar entre sus integrantes. Especialmente luego que decidieran mover por un par de días el siguiente desafío, lo cual significó que solo les quede comida para este lunes. Ante el pedido de un refuerzo en los alimentos, la producción se negó a brindarles ayuda y eso desató la ira.

“No nos quieren dar comida desde hace tres días. Tres días sin comer, ¿eso te parece humano? Necesito mi valija porque no está acá. Lo que nos queda es para comer hoy y el miércoles recién es la competencia”, lanzó a los gritos Linda Marcovich, una creadora de contenidos y diseñadora que entró al certamen para convertirse en la primera gitana en ser ganadora, mientras agarraba sus pertenencias de la habitación principal. La angustia también fue compartida por otra de las jugadoras de su bando, Camila Power, una tatuadora de 26 años que explotó en llanto ante las condiciones que estuvo viviendo.

Camila rompió en llanto debido al hambre que le hace pasar la producción

“Yo no firmé para esto. Me siento una mierda, literal. Ellos dijeron que al que no les guste esto, agarre sus cosas. ¡No puede ser! Esto es muy injusto”, expresó Camila mientras se descargaba con otras compañeras, quienes estaban a su lado en el patio de la casa. Si bien intentaron calmarla, las lágrimas no pararon de salir de sus ojos, lo cual dejó en claro su agotamiento por la situación que tuvo que lidiar con su equipo.

El malestar llevó a que la temperatura se disparara en el ambiente. En el comedor, los competidores de diferentes equipos comenzaron a pelearse a los gritos. Ante esto, Daniela Bravo, quien se dedica al contenido en las redes sociales, ideó realizar una huelga contra la producción por dejarlos pasar hambre. “Tenemos solamente cebolla”, indicó la muchacha ante la mirada de todos.

“Lo que podríamos hacer es que simpaticen con nosotros”, sumó Power con la voz rota, tras llorar por un largo rato. Mientras ella era consolada por otro de los integrantes del grupo, Bravo comenzó a debatir con un jugador del bando contrario, quien parecía reacio a ayudarlos a sobrellevar la situación. “Te digo, mira, yo que no como tanto, tengo hambre, ¿imagínate ellos? Si mañana no nos dan comida, nos vamos”, le indicó al muchacho frente a ella, quien no dio el brazo a torcer al escuchar la amenaza que realizó ante las cámaras luego de varios días sin poder comer.

El hambre enfrentó a todos los jugadores (Gran Hermano - Chilevisión)

Cabe recordar que previo al estreno de esta temporada, la conductora Diana Bolocco indicó lo duro que iba a ser el sótano para los competidores. “La verdad es que es un lugar terrible que no tiene ninguna comodidad y la comida es poca. Así que probablemente los jugadores van a dar su vida para ganar la competencia”, indicó respecto al lugar cuyas primeras imágenes dejaron en claro lo duro que serían los días conviviendo en ese sector.