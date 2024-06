Con un “sótano atroz” y participantes famosos y anónimos: así será el nuevo Gran Hermano Chile, que se grabará en Argentina

Las conductoras Diana Bolocco y Emilia Daiber revelaron lo que traerá el reality chileno, que se llevará a cabo en la casa de GH Argentina

Gran Hermano Chile regresará a la tevé en el segundo semestre de 2024 con varias modificaciones respecto a la versión anterior. Luego de los buenos números obtenidos en lo que fue la primera edición del reality, solo restaba acomodar los tiempos y emprender lo que será la segunda temporada del ciclo, con unos significativos cambios, incluso comparado con la versión argentina.

Una de las principales diferencias tiene que ver con que, en esta oportunidad, la casa contará con 10 participantes famosos y 10 desconocidos que deberán enfrentarse en diversas pruebas y desafíos para permanecer en la casa. La conductora Diana Bolocco, hermana de Cecilia Bolocco, reveló a través de la cuenta oficial de Instagram del ciclo que “habrá grandes competencias de pruebas físicas superexigentes para los participantes”.

Además, contó que “va a existir un sótano, que es un lugar atroz donde nadie va a querer estar y nadie va a querer dormir”. Según indicó, allí van a tener que habitar los participantes que pierdan en las pruebas por equipo. “La verdad es que es un lugar terrible que no tiene ninguna comodidad y la comida es poquita. Así que probablemente los jugadores van a dar su vida para ganar la competencia”, dijo.

Así, a diferencia de lo ocurrido en otros países, la convivencia no será las 24 horas entre todos, ya que los ganadores disfrutarán de un dormitorio más cómodo y mayor cantidad de víveres.

La primera edición de Gran Hermano Chile tuvo lugar en la casa argentina, de la misma forma en que lo hará en esta nueva edición

La introducción del “sótano” se presenta como una de las innovaciones más significativas del reality show. Esta estrategia busca aumentar la tensión y el drama dentro del juego, ofreciendo una experiencia más intensa y exigente para los participantes que no logren destacarse.

El estudio donde se realizarán las galas y los clásicos debates será en Chile, en tanto que el inmueble que se utilizará este año será, como en la edición anterior, el de Argentina. Y aquí estará Emilia Daiber, quien se encargará de realizar actividades dentro de la casa. Este cambio busca aportar nuevas dinámicas y mantener el interés del público.

“Gran Hermano se viene con muchas primicias”, destacó Daiber para luego referirse a las pruebas “extremas” a las que se someterán los jugadores. “También habrá espacio para distenderse, van a tener fiestas, y repito, yo también voy a estar ahí estableciendo ciertas dinámicas y ciertos juegos”, dijo sobre la edición a la que calificó como “ultra, mega recargada”.

El sótano de Gran Hermano Famosos de Reino Unido (2013) (Foto/www.birminghammail.co.uk)

Sobre sus sensaciones, en charla con La Hora de Chile, Emilia Daiber aseguró: “Estoy todavía, para serte honesta, asimilándolo, pero muy contenta. Creo que es un desafío en términos profesionales muy importante para mi carrera. Estoy agradecida también de que me hayan dado esta oportunidad. Encantada de trabajar con Diana, a quien admiro profundamente”.

Incluso, Michelle Wasserman, SVP de Banijay Rights -la empresa dueña del formato para Latinoamérica, Estados Unidos hispánico y Brasil- expresó: “La renovación de Gran Hermano en Chile demuestra una vez más la fortaleza y el éxito del programa, y se suma a cientos de temporadas producidas a nivel mundial”.

Aunque aún no se terminaron de definir quiénes serán los participantes de la casa, solo en su primera edición, GH Chile obtuvo un galardón en los Big Brother Awards, celebrada en Ámsterdam. Allí, la participante Mónica Ramos, de 78 años y de quien se hicieron una gran cantidad de memes, fue reconocida con el premio a la “Abuela con mejor estilo”, en una premiación donde superó a la mismísima Sharon Osbourne, de 71 años y que fuera parte de Celebrity Big Brother UK durante 8 días.

“No puedo creer que le gané a ella, me parece maravilloso, significa que también se premia a la gente sencilla”, expresó en diálogo con la prensa chilena, para luego explicar que “yo sigo con mi pelo morado y eso no va a cambiar. Aunque sea muy elegante la ocasión, yo trato de ir como soy, no representar algo”.