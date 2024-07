Rodrigo Lussich recordó el desagradable momento que vivió con Juan Darthés: “Mandó un patovica para que me mate a trompadas”

Rodrigo Lussich recordó cuando Juan Darthés mandó a una persona a que le pegara

Rodrigo Lussich recordó el día en que fue a buscar a Juan Darthés a Brasil, cuando el actor decidió mudarse a su país natal luego de haber sido denunciado por Thelma Fardin por abuso sexual. Durante una emisión de Socios del Espectáculo (El Trece), el conductor revivió un video del momento en el que se encontraba caminando por Jardins, el exclusivo barrio de la ciudad de San Pablo al que Darthés se había mudado.

“Ahí vivía Darthés, yo lo había ido a buscar. Y él me mandó a un patovica para que me cague a trompadas. Y yo me escondí en una galería... No sé por qué no me escondí en un baño”, recapituló Lussich con Adrián Pallares, su compañero en la conducción del ciclo, a su lado, sentado en un sillón. “Y te llamé”, le dijo a su coequiper.

“Lo llamé porque estaba amenazado... ¡Esto es todo cierto, eh! Yo había ido a buscarlo a Darthés a Sao Pablo y Darthés me mandó a un matón para que me saque de ahí, porque yo había encontrado su dirección”, agregó Lussich. “Me llamó para decirme: ‘Hola, Adri, me persigue un matón... ¿Me pedís un taxi que me venga a buscar a la galería así salgo?’ Yo estaba en Flores y él estaba en San Pablo, un día sábado”, recordó Pallares. “Bueno, pero me salvaste. Porque me consiguió un taxi desde Flores a San Pablo. Y llegó a la galería y me salvó. Adri, salud por eso”, cerró Lussich entre risas.

Declaraciones de la Dra. Carla Junqueira, abogada de Thelma Fardin

A mediados de junio la justicia brasileña dictó una sentencia de 6 años de prisión en régimen semiabierto contra Juan Darthés, tras la denuncia presentada por Fardin por los hechos ocurridos en Nicaragua en el año 2009 en momentos en que ambos se encontraban de gira en el marco de la promoción mundial de la ficción Patito Feo.

Tras el fallo, desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices se publicó un comunicado que lleva por nombre Justicia para Thelma. En él, detallan: “La decisión de nuestra compañera de denunciar el delito y la labor de quienes debían investigar y sancionar muestran que la violencia contra las mujeres, históricamente invisibilizada, ha dejado de ser un problema privado para pasar a ser una cuestión de Estado”.

“Este fallo dictado en el país hermano nos enfrenta con los inaceptables retrocesos que en materia de políticas de género viene llevando a cabo nuestro gobierno, cuyo titular se ha expresado contra las mujeres y colectivos LGBTBIQ+, promoviendo la derogación de todas las medidas implementadas para garantizar la igualdad real y el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, legitimando los discursos de odio y negando la discriminación y la violencia contra las mujeres”, expresaron. Para finalizar, destacaron: “Acompañamos a Thelma en todas las instancias de esta lucha y ratificamos nuestro compromiso de erradicar la violencia de género en cualquier ámbito de la vida, y en la actividad artística, con el objetivo de lograr un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.

Tras la apelación, una nueva instancia llegó, y en las últimas horas la Justicia de Brasil revocó el fallo absolutorio de primera instancia y condenó por mayoría este lunes a Juan Darthés a 6 años de prisión por el delito de estupro contra Fardin. Por ello, se le impuso el cumplimiento de la pena en una cárcel de régimen semiabierto, sin embargo, el actor no irá preso, ya que tiene la chance de apelar el fallo condenatorio. En caso de que la condena quede firme ahí sí sólo irá a dormir al penal y puede salir de día”.