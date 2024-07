Famosa desde que nació, artista sin límites y apasionada por la medicina forense: Oriana Sabatini, antes de su boda con Paulo Dybala

De criarse en una familia talentosa a casarse con el amor de su vida, los momentos más importantes de Sabatini

Las campanas de casamiento cada vez se escuchan más fuerte, lo cual indica una inminente celebración. La novia, Oriana Sabatini, se encuentra en medio de los preparativos para unirse para siempre con su prometido Paulo Dybala, con quien lleva casi seis años en pareja. En medio del torbellino de emociones que aviva este momento, es necesario recordar la vida de la artista, quien pasó de criarse en una familia llena de talentos a deslumbrar con luz propia.

Los reflectores de las cámaras nunca le fueron ajenos. Desde su nacimiento, aquel 19 de abril de 1996, los medios la tuvieron en la mirada. Con una tía tenista con una trayectoria de reconocimiento mundial como Gabriela Sabatini, y unos padres vinculados a lo artístico, como Catherine Fulop y Ova Sabatini, la primogénita de la familia estaba destinada a ser otra estrella. Lo mismo pasó con su hermana menor Tiziana, con quien deslumbraron ante el lente desde temprana edad, aunque la menor eligió un perfil más bajo, ligado a la rama paterna.

La joven con su familia, quienes la criaron en un entorno artístico (Instagram)

Desde muy pequeña, Oriana fue incentivada a explorar sus talentos. Su formación artística comenzó a temprana edad y consistió en clases de canto, piano y teatro. De este último se destaca su paso por en el Instituto de entrenamiento actoral Julio Chávez y luego, estuvo un año en la Escuela de Cine de Nueva York, donde fue instruida para los proyectos que le llegaron en el camino. Los más destacados fueron en 2011 en la telenovela uruguaya Porque te quiero así (Canal 10), en donde encarnó el papel de la novia del protagonista, y en 2014 en Aliados (Telefe), la gira de ficción de Cris Morena que hizo en honor a su hija, Romina Yan y por la que todavía la recuerdan, diez años después.

La joven mientras interpretaba a Azul Medina, su personaje en la ficción de Cris Morena (X)

El modelaje, otro de los talentos de Oriana (Créditos: Verónica Guerman)

También demostró un gran interés por el modelaje, disciplina de la cual siguió los pasos de su mamá y, además, colaboró con ella en algunas sesiones. Una de las que destacó fue su campaña publicitaria con una reconocida marca de belleza francesa, la cual le dio la oportunidad de ser una de las caras conocidas de sus productos y empezar a desandar su camino internacional.

También paseó su histrionismo y su simpatía por los canales de televisión, como cuando se mostró con su madre y su hermana en el living de Susana Giménez luciendo una prueba del vestido para su fiesta de 15.

Oriana Sabatini vestida de 15 en el programa de Susana Giménez

Oriana junto a sus padres, Ova y Catherine, y su hermana Tiziana (Instagram)

Pero el canto fue la que más la atrajo, por lo que no tardó en darle rienda a ese llamado. En abril de 2017 empezó su carrera con el tema en inglés “Love me down easy”, el cual le valió el llamado de Marcelo Tinelli para cantar en la apertura de su programa. Luego, la joven escaló más alto, ya que fue elegida como la telonera nacional de Ariana Grande, en el marco del Dangerous Woman Tour, donde tuvo la oportunidad de entonar varios de sus temas. Tan solo unos meses después hizo lo mismo en los shows que concedió Coldplay en noviembre de ese mismo año en el Estadio Único de La Plata.

Oriana Sabatini dando un show en el Lollapalooza de 2018

Finalmente, Sabatini alcanzó a tocar el cielo con las manos al ser parte del line-up del festival Lollapalooza 2018, junto a artistas de reconocimiento mundial, tales como Liam Gallagher y The Killers. A esto le siguió un show encabezado por ella misma, el cual tomó lugar en el Teatro Vorterix, en mayo de ese año.

Su particular pasión

Además de su cara artística, la hija de Fulop sorprendió al ojo público al hablar de su afición a todo lo relacionado con la muerte. Esto la llevó a realizar un curso de tanatopraxia. “Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios”, aseguró en su paso por Nadie dice Nada (Luzu TV), donde indicó que le resultaba “apasionante estar con un cuerpo sin vida”.

La artista contó en qué consiste la tanatopraxia, su impensada adición (Video: Nadie dice Nada - Luzu TV)

En ese momento, la muchacha explicó que no había tenido la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, ya que era un curso a distancia. Pero esto no apagó sus deseos de hacerlo. “Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo. Me re apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar, porque quiero trabajar en la música. Entonces descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto, así que dije: ‘¿Por qué no?’” le aseguró a los entrevistadores al respecto.

“No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida", comentó Oriana en ese entonces (Nadie dice Nada - Luzu TV)

Al ser consultada ante su futuro encuentro con un cadáver, Oriana explicó: “No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo. Tengo la sensación de que, probablemente, me baje la presión. No sé si por verlo muerto, pero abrirlo y eso, debe ser impresionante… Pero no importa, yo lo voy a dar todo”, comentó.

La guerra contra las críticas

A mediados de julio de 2020, la modelo dejó al descubierto su lado más sensible y habló de sus inseguridades. Con su celular, la joven se grabó a cuerpo completo y resaltó en distintos momentos supuestas imperfecciones de su figura. Además, le sumó un sentido mensaje que tocó a fondo a sus fanáticos.

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, señaló Oriana. En esa misma línea, sumó: “Pero desde hace mucho tiempo tenía ganas de subir algo así. Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”.

El mensaje de la joven al referirse a su lucha con sus inseguridades (Instagram)

En su mensaje destacó que no quería imponer parámetros ni establecer el “amor propio”, sino intentar llegar a aquellas personas que les llegue el posteo. “(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, indicó.

De este mismo tema volvería a hablar en incontables ocasiones. Como a inicios de 2021, en su paso por Noche al Dente (América), donde comentó el mal momento que atravesó durante el inicio de su noviazgo con Dybala. “Vi programas donde me destruyeron mal, comparaban fotos de los fotógrafos con las de Instagram y tenía ganas de decirles que para estar así en esa foto estoy cag... de hambre”, reconoció en medio del estudio.

La joven habló a corazón abierto sobre sus problemas alimenticios (Video: Noche al Dente - América)

“Dejé de poner fotos en donde se veía mi cuerpo porque también me hacía mal. Mientras yo me hacía bolsa. Para pasarlo, y con esto no quiero desmotivar a las personas que tienen estos trastornos, es algo que te acompaña toda la vida. Es un poco una adicción esto de restringirte, atracarte. Es difícil recuperarte porque la comida no la podés evitar. Es una decisión que tenés que tomar todos los días y decir ‘hoy me voy a cuidar’. Por un tema de salud, después lo físico va por otro lado”, explicó a corazón abierto en esa entrevista.

Los amores de su vida

Julián Serrano, el youtuber que se robó el corazón de la modelo (X)

Oriana mantuvo su corazón cautelosamente cuidado, por lo que pocas figuras llegaron a tenerlo en sus manos. Pero ninguna llegó a marcarla como Julián Serrano, quien la conquistó siendo un youtuber, cuando esa profesión era toda una novedad en el ciberespacio, y luego la enamoró mientras trabajaban juntos en Aliados. Con él no solo encontró a su primer amor, sino que fue el primero que la ilusionó con un futuro pasando por el altar.

Oriana y su exnovio, quien en ese entonces causaban furor entre los adolescentes del momento (Instagram)

En ese entonces, ambos eran la pareja del momento para los adolescentes, quienes seguían sus pasos tanto en el monitor de sus computadoras como en las revistas juveniles que llenaban sus páginas con ellos. Incluso, su romance los llevó a encabezar varios proyectos televisivos como virtuales, en especial por la trayectoria de Serrano en la plataforma YouTube.

La pareja se enamoró durante las grabaciones de Aliados (Créditos: Verónica Guerman)

Sin embargo, el joven nacido en Paraná no tuvo reparo alguno a la hora de romperle el corazón en medio de rumores por infidelidades a mediados de 2017. “No me engañó, o al menos, no que yo me haya enterado. Él dice que no”, dijo ella en su momento a Ángel de Brito, además de definirlo como “el noviazgo más importante de su vida”.

Inesperadamente, la modelo se vio encandilada por una joven figura de la Juventus, quien hacía poco había terminado su relación con Antonela Cavalieri. Ya se conocían en las redes, pero no fue hasta que el futbolista dio el primer paso que todo cambió: pedirle su número de teléfono.

El futbolista le pidió su número de teléfono a través de las redes y desde ese entonces están juntos (Instagram)

Sabatini desconocía a qué se dedicaba el joven, por lo que acudió a su círculo de amigas. “Creo que es un tenista español”, le respondió una de ellas. Insegura por aquella respuesta, acudió a su padre, quien le señaló que se trataba de un futbolista. El resto es una larga historia, esa que cuenta que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan esta tarde para formalizar un amor que los encontró por sorpresa y al que se aferraron para siempre.