Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, cumplió 11 años: el emotivo saludo de sus padres

El emotivo video de Nico Cabré por el cumple de su hija Rufina

Hace once años, la China Suárez y Nicolás Cabré le daban la bienvenida al mundo a Rufina, su primera hija. Aunque al tiempo se separaron y hoy cada uno sigue su vida, el amor por la pequeña los mantiene unidos y sostienen una buena relación. Por eso, en este día tan importante para su familia, la niña fue homenajeada con emotivas palabras de parte de sus progenitores.

“Es tremendo con la velocidad que pasan las cosas, como vuelan los años, cuando uno ama así, con absolutamente todo el corazón. Eso es una de las millones de cosas que me enseñas vos. Es tremenda la sensación esta de no poder explicar con palabras lo que me hacés sentir y vivir”, expresó Cabré en una carta publicada en su Instagram. “Hoy es tu cumple y de verdad no sé cómo expresar estas sensaciones, estos sentimientos de orgullo, felicidad, de amor…”, sumó el protagonista de Los Mosqueteros del Rey.

“No sé cómo desearte todo lo mejor del mundo, o darte los más largos abrazos y besos, sin tener esta sensación de quedarme siempre corto. Pero acá voy… Sos la mejor personita que conozco. Sin lugar a dudas, me enseñás lo que es el amor más puro e incondicional que puede existir”, continuó Cabré, a corazón abierto, sobre la devoción que siente por su hija. “Te mereces todo lo que sueñes y más. Y como siempre te digo disfruta, sé feliz y no cambies nunca…”, agregó en el texto, que compartió junto a un video.

El actor cerró su escrito en la misma sintonía: “Seguí así, seguí creciendo, hacete inmensa que no tenés límites, y seguí iluminándonos como lo haces todos los días. Feliz cumple, hermosa de mi corazón… te amo, te amo, te amo… y, como siempre, vuelve esta sensación de quedarme corto otra vez”.

La publicación de La China Suárez

Por su parte, la ex Casi Ángeles le dedicó una historia en su cuenta de Instagram. Junto a una foto de Rufina de bebé, la cantante expresó: “Once años atrás nacía el amor. Mi primera hija, mi primer amor, mi maestra, mi budita. Mi deseo es estar a tu lado siempre, juntitas en todo. Gracias por tanto. Te amo con mi vida”, expresó la China, quien también es madre de Magnolia y Amancio, junto a Benjamín Vicuña.

Como se mencionó más arriba, la pareja se disolvió rápidamente, pero todavía se encuentran unidos por la menor. Con sus vidas amorosas por separado, Cabré y Suárez mantienen un buen vínculo por el bien de Rufina, a quien apoyan de manera incondicional. Por ello, la expareja asiste a diferentes actividades y eventos con ella, como de índole escolar o recreativa que comparten en sus redes sociales.

Uno de estos compromisos tuvo lugar a fines del año pasado, cuando la niña participó de un evento deportivo del colegio. A este asistieron varios de sus familiares, entre ellos su abuela materna Marcela, quien disfrutó de la jornada bajo el sol. El evento fue captado por Nicolás, quien subió algunas postales con la nena: “Secuencia de los abrazos por los que vivo y voy a vivir toda mi vida. Familia”.

El acuerdo entre los actores

En su paso por Noche al Dente (América), la actual pareja de Rocío Pardo mencionó que desde que tomaron la decisión de tomar caminos separados: “No había nada más importante que Rufina”. De cara a Fernando Dente, sumó: “En definitiva, es lo único que importa acá, y esto se traspasa para todos: para Amancio, para Magnolia, ellos son lo único que importan. Después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro”.

El actor dejó en claro el gran rol que ocupa su hija en la vida (Video: Noche al Dente - América)

En cuanto al vínculo con su hija, él dejó en claro que quiera estar y apoyarla en todo lo que hace. “No me permito faltar a un acto o a no estar presente cuando va, no sé, a natación. Es lo más importante de mi vida, ella me motiva a levantarme temprano, llevarla al colegio, esperarla, tomar la merienda con ella... todo eso me da la fuerza para ir al teatro a la noche y no tener que plantearme si soy feliz con lo que hago”, sentenció en su paso por el estudio.