La China Suárez y Nicolás Cabré acompañaron a su hija Rufina en una actividad escolar: “Familia”

Nicolás Cabré y la China Suárez tuvieron a Rufina, su hija, y a los pocos meses de su nacimiento se separaron. Pese a la ruptura de pareja, los actores se comprometieron a tener un buen vínculo por el bien de su pequeña, que actualmente tiene diez años.

Con el pasar de los años, cada uno rehizo su vida amorosa, incluso Eugenia tuvo dos hijos más pero con Benjamín Vicuña: Amancio y Magnolia quienes son medio hermanos de Rufina y tienen un vínculo familiar impecable, según constató la actriz.

La China Suárez y Nicolás Cabré acompañaron a su hija Rufina en una actividad escolar

Si bien Nicolás suele ser muy reservado con su vida privada, durante el último tiempo comenzó a mostrarse más suelto con la prensa, se hizo una cuenta de Instagram y desde ahí comparte contenido sobre su intimidad. En las últimas horas, tanto Cabré como Suárez mostraron imágenes junto a Rufina acompañándola en una actividad escolar.

Marcela, la mamá de la China y abuela de Rufina asistió a la actividad escolar de su nieta

Primero fue la actriz quien subió a su feed de Instagram, donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, un compilado de fotos en el colegio de su hija. “Familia”, escribió junto a la primera foto donde está Cabré posando con Rufina y ella. También se la puede ver a Marcela, la mamá de la China quien asistió a la actividad y es abuela de la menor. En las imágenes está la pequeña abrazando a su papá y dándole un beso en la mejilla a su mamá.

La China Suárez y su hija mayor (Instagram)

Por su parte, Cabré también compartió más imágenes de la jornada para los más de 760 mil usuarios que lo siguen y le dedicó unas emotivas palabras para Rufina y Eugenia: “Secuencia de los abrazos por los que vivo y voy a vivir toda la vida. Familia”, remarcó feliz.

El posteo de Nicolás Cabré junto a Rufina

Nicolás Cabré y el acuerdo con la China Suárez al separarse

“Nosotros tuvimos en claro desde el minuto uno que no había nada más importante que Rufina”, aseguró Cabré en una entrevista con Fernando Dente, conductor de Noche al Dente (América). “En definitiva, es lo único que importa acá... y esto se traspasa para todos: para Amancio, para Magnolia... ellos son lo único que importa. Después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro”, agregó.

Además, admitió que tienen diferencias en la manera de pensar, sin embargo siempre logran un buen entendimiento: “A veces me querrá matar, a veces no, pero lo que nos importa es otra cosa: que nuestra hija esté bien”. Nicolás también se emocionó al hablar de la niña: “Ella es mi compañerita, la persona más especial del planeta. Está al lado mío siempre”.

Nico Cabré habló de la relación con la China Suárez y su hija Rufina

Luego, Cabré dio detalles de su relación con Rufina: “Yo quiero estar y apoyarla en todo lo que hace. No me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va, no sé, a natación. Es lo más importante de mi día. Ella me motiva a levantarme temprano, llevarla al colegio, esperarla, tomar la merienda con ella... todo eso me da la fuerza para ir al teatro a la noche y no tener que plantearme si soy feliz con lo que hago”.