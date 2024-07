Matías Alé sorprendió a su novia con una fiesta sorpresa para el cumpleaños: “Te amo con todo mi corazón”

Matías Alé le organizó un festejo de cumpleaños sorpresa a su novia

A los 46 años, Matías Alé volvió a encontrar el amor de la mano de la mano de Martina Vignolo, una joven profesora de educación física. Ambos se conocieron en la última temporada teatral de verano de Mar del Plata e iniciaron una relación que crece a pasos agigantados.

Este miércoles, Martina celebró su cumpleaños número 23 con una fiesta sorpresa que el actor le organizó en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. Al festejo también asistieron los padres de la joven, quienes apoyan la relación a pesar de la diferencia de edad entre su hija y el conductor.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, durante el evento, Matías apareció sosteniendo una chocotorta con una velita, mientras todos cantaban el feliz cumpleaños al ritmo de un violín. Así la cosa, el mediático se acercó bailando a la mesa, mientras su novia lo observaba muy enamorada. Después de unos segundos, ella se paró de su silla para soplar la velita y se fundieron en un fuerte abrazo.

El saludo de Matías Alé a su novia Martina en redes sociales

Como en toda fiesta no faltó el baile. Hubo meneo al ritmo de La pollera amarilla de Gladys La Bomba Tucumana. Además, Matías y Martina demostraron todo su amor a través de las redes sociales. “Vida mía! En este día tan especial para vos, quiero dejar esta hermosa foto tan especial para nosotros! Deseándote un muy feliz cumple!”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una foto que se tomó con su novia en un ascensor.

“Te amo con todo mi corazón. ¡Me hacés muy feliz y te deseo todo lo mejor en tu día y en todo este año que hoy empieza! Por más cumples y ascensores juntos. Que seas hoy y siempre muy feliz”, agregó. “Gracias mi amor hermoso, gracias por todo, por hoy y para siempre, no tengo palabras para explicar todo lo lindo y bien que me haces, nunca dejes de hacer reír y de darme los abrazos más hermosos del mundo, te amo y para siempre”, le contestó ella en la publicación.

La respuesta de Matías Alé a la publicación de su novia de 23 años

Más tarde, Martina también subió una historia con una postal de su cumpleaños, posando frente a la torta. “Gracias, te amo!”, escribió y sumó el emoji de un corazón rojo. Alé replicó la historia y expuso: “Amor estoy viendo en Instagram y en mis chats todo el amor que tu bella gente y la mía te desearon en tu día de cumple. ¿Te das cuenta lo importante que sos para todos nosotros? Te amamos”.

En una reciente entrevista con el periodista Matías Vázquez para Socios del Espectáculo (El Trece), Alé reveló que conoció a Martina este verano en Mar del Plata. “Nos encontramos ahí, pero después volvimos a Buenos Aires y conectamos. Estoy feliz”, expresó él. Ella, por su parte, confesó aquello que la enamoró de Matías: “Su abrazo y su sonrisa”, aseguró.

“¿Y tus padres qué dijeron cuando se enteraron de que salías con Matías?”, le preguntó el periodista a la actriz. “Felices, están muy felices. Él es muy bueno con toda mi familia, ya conoce a todos, incluso a mis hermanos”, reveló Martina. “Yo tuve grandes amores, y ella lo sabe, aunque todavía no había nacido en muchos de esos amores”, agregó Matías entre risas.

Acto seguido, se refirió a la relación que tuvo con Graciela Alfano. “Graciela me enseñó mucho, justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47, entonces yo, más allá de que tenemos diferentes sexos con Martina, aprendí y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, a acompañarme, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, recordó. Sin embargo, el actor aseguró que él no está actuando de la misma manera que la diva argentina. “Yo soy original, no estoy copiando a nadie, Graciela fue una gran maestra en un montón de cosas, la adoramos, ella sabe (dijo dirigiéndose a Martina), fue mi pasado, no tengo nada que esconder”, sostuvo mientras su novia asentía con la cabeza.