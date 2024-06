VivaElAmor con Matías Alé y Martina Vignolo su novia de 22 años: “La palabra diferencia cuando hay amor no existe”

Viva el amor Episodio N° 9 - Matías Alé y Martina Vignolo

En esta nueva edición de #VivaElAmor, las parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público y, además, disfrutar públicamente participando en una serie de preguntas que se plantean. Hoy se animaron: Matías Alé (46) y Martina Vignolo (22).

Desde que se conocieron, en la temporada teatral de verano de Mar del Plata, viven un romance muy intenso. Es que, a solo un mes y medio de ser novios, el actor de 46 años confirmó que se enamoró “como nunca antes en su vida” y que proyecta “todo” con su pareja, 24 años menor.

En ese contexto, este fin de semana, Matías asistió a los Premios Martín Fierro Federal y luego de ganar en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz, le propuso casamiento a Martina en plena gala. Semanas antes, en el programa de Juana Viale, Alé habló de sus ganas de ser papá, y reveló los posibles nombres que le gustaría dar a sus futuros hijos. Más allá de la diferencia de edad, afirmó que ambos tienen planes de formar una familia y que lo viven con entusiasmo.

Así la cosa, la flamante pareja llegó al estudio de Infobae para hablar de todo. En esta oportunidad, la entrevista se inició con una de las preguntas más románticas del segmento, la cual invita a los entrevistados a que, mirándose a los ojos, se consulten: “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”, el uno al otro respectivamente. “Tus abrazos, sin duda”, contestó Martina y le repreguntó: “¿Y a vos de mí?”. “Tu dulzura”, respondió él y, enseguida, le pidió un abrazo.

El momento en que Matías Alé le pidió casamiento a su novia en plena gala del Martín Fierro Federal

Las preguntas continuaron: “¿Cuándo se dieron cuenta de que son el amor de su vida?”, quiso saber Infobae. El interrogante generó una duda en los entrevistados, ya que no sabían si esto lo habían contado públicamente o no. “Bueno, no sé si lo dije o te lo dije, o lo pensé o lo sentí. Pero te lo digo ahora: Sos el amor de mi vida”, confió Matías. Ella se sumó: “Y vos el mío”.

“Me di cuenta porque no te cambiaría por nada, porque sos una dulzura, un amor, sos buena. Y porque me encanta como me mirás”, agregó Alé y sumó una anécdota. “Lo que hiciste hoy en el avión, por ejemplo, fue una locura. Hoy la azafata dijo: ‘Bueno, démosle la bienvenida a Matías Alé, que acaba de ganar un premio Martín Fierro’. Y yo dije: ‘Qué bueno, ¿cómo saben?’. Me aplaudió todo el avión. Y ahí te miré y me dijiste: ‘Fui yo’. Así que por eso te amo. Por eso sos todo en mí”, expresó el actor.

Cuando le llegó la hora de dar su respuesta, Martina se mostró muy emocionada y no pudo evitar las lágrimas. “Yo no sé si lo dije, pero claramente sos el amor de mi vida porque me iluminaste y me hiciste sentir tan feliz. Me cuidás mucho y me respetás. Y creo que de eso se trata el amor, de poder disfrutarlo y compartirlo”, contestó Vignolo.

Otra de las preguntas que se les hizo durante el ciclo fue si tenían algo de lo que no podían hablar y la respuesta de ambos fue un no rotundo. Afirmaron que suelen contarse todo y que no hay nada que les impida el diálogo. “Eso es lo más importante para mí en una relación, buena comunicación y acá está”, comentó Matías.

Consultados acerca de la diferencia de edad que hay entre ambos, la pareja se mostró muy resuelta. “Con el paso del tiempo he aprendido que la palabra diferencia cuando hay amor no existe. Pero de verdad lo digo: ni en la edad, ni en el sexo, ni en religión, ni en distancia, ni en nada. Si hay amor, no hay diferencia”, enfatizó el actor sobre el prejuicio que genera saber que ella es 24 años menor que él.

“Sí, coincido. Desde el primer momento en que nos conocimos tampoco se sintió esa diferencia de la que se habla. Para nosotros no cambia nada, es un número nomás”, agregó Martina. Por último, se habló de los celos. “No, no somos celosos. Bah, yo hablo de mí. No me da motivos para serlo”, agregó Matías. Ella, en tanto, contestó: “No, a mí tampoco”. Además, comentaron que hicieron un pacto y se juraron que jamás habría una infidelidad en la relación.

“Hicimos un pacto. Lo quisimos así, con el dedito y nos prometimos que no iba a suceder nunca. Así que no creo que pase y no habría forma de que nos perdonemos porque en mi caso no lo haría”, concluyó Alé muy enamorado y con ganas de encarar los preparativos de la boda.