Las tripulaciones de los barcos racionan los alimentos ante el bloqueo a Irán que los tiene varados en el Golfo Pérsico

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la gobernación de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos. REUTERS/Stringer

Los marineros atrapados en el Golfo afirman que están racionando alimentos y agua, y esperan con angustia que los suministros logren atravesar el bloqueo iraní en la guerra que los ha mantenido varados durante tres semanas.

“No tenemos suficiente agua a bordo en este momento. Recibimos comida hace unos días”, dijo un marinero indio atrapado en un pequeño barco de reabastecimiento de combustible frente a las costas de Irak, a la vista de la costa iraní.

“Hasta ayer teníamos agua potable y agua dulce para bañarnos y demás. Pero ahora que se nos acabó el agua potable, nos hemos puesto en contacto con el propietario para que nos envíe agua y espero que la reciba hoy o mañana”, añadió.

“Mientras tanto, estamos hirviendo el agua para beber”, dijo el joven marinero, quien pidió ser identificado solo por su apellido, Pereira.

Racionamiento de alimentos

El capitán de un barco dijo que su embarcación estaba anclada frente a las costas de Qatar, cerca de la importante planta de gas natural licuado de Ras Laffan, que fue atacada por Irán el jueves.

“Si el puerto cierra por completo, no habrá posibilidad de sacar a la tripulación. Esa es una de nuestras preocupaciones”, dijo el capitán, quien pidió permanecer en el anonimato para que no se pudiera identificar su buque.

“Otra preocupación son los suministros de alimentos, agua y todo lo demás que se necesita para la tripulación”.

Habló con la AFP mientras se encontraba en tierra, en un relevo con otro capitán al mando de su buque, pero mantenía contacto regular con la tripulación.

Indicó que 25 tripulantes habían abandonado el barco, quedando 95 a bordo.

“Eso requeriría un reabastecimiento de provisiones cada 10 o 15 días”, explicó.

“La semana pasada logramos cargar provisiones y agua, pero ¿será posible dentro de una semana?”.

El petrolero Callisto permanece anclado en el puerto Sultan Qaboos debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. REUTERS/Benoit Tessier

Añadió que el equipo estaba reduciendo los turnos y las comidas en caso de que se interrumpieran los suministros.

“Estamos empezando a racionar la comida y el agua a bordo, para poder extender el número de días que podemos operar con los recursos disponibles en caso de que no haya comida, agua ni combustible”.

Se insta a establecer una ruta de evacuación - Jacqueline Smith, coordinadora marítima de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), declaró que numerosos marineros han estado alertando sobre la escasez de suministros en los últimos días.

“Hemos recibido mensajes de texto de marineros que dicen que nos estamos quedando sin provisiones, combustible, agua y alimentos”, declaró a la AFP.

“Esto no ocurría al principio, y la situación solo empeorará si no se vislumbra el fin del conflicto”.

Smith añadió que la ITF instó a los países donde están abanderados los buques, como Panamá y Liberia, a que emitan directrices a los armadores y a los marineros para organizar su repatriación.

“Espero que los gobiernos comiencen a coordinar sus acciones en lo que respecta al bienestar de los marineros”, afirmó.

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence. REUTERS

“Los empleadores dijeron que no han tenido problemas para pedir provisiones, por lo que los marineros que nos han contactado deben estar en buques con empleadores poco serios”. La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU solicitó el jueves la creación de un “corredor” marítimo seguro en el Golfo para evacuar los buques y marineros varados.

“Pánico” por los ataques

Según la OMI, unos 20.000 marineros permanecen varados en unos 3.200 buques al oeste del estrecho de Ormuz.

Indica que al menos ocho marineros o estibadores han fallecido en incidentes en la región desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

“Desde que comenzaron los ataques, hay mucho pánico. Incluso nuestras familias están en pánico”, declaró Pereira.

Cinco de sus ocho compañeros de tripulación eran iraquíes que regresaron a casa, dejándolo a él y a los demás marineros a bordo.

Entró en aguas iraquíes en noviembre en un buque que reabastecía de combustible a petroleros; fue su primer viaje como marinero.

Lleva intentando ser evacuado por diplomáticos indios “desde que empezó la guerra” el 28 de febrero. “Solo queremos irnos y volver a casa. No volveré a hacer mar después de lo que he visto. Este primer viaje ha sido realmente horrible”.

(Con información de AFP)