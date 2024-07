Alianzas y complot en Survivor Expedición Robinson: un equipo traicionó a uno de sus integrantes y lo eliminó del reality

El equipo norte debió eliminar a uno de sus integrantes (Video Telefe)

Luego de cinco días de competencia en Survivor Expedición Robinson (Telefe), y tras varios desafíos físicos, el equipo rojo corría con ventaja tras alcanzar una serie de beneficios. Ante este panorama, sus integrantes lucían confiados, ya que mantenían el invicto en la competencia. Sin embargo, el grupo sufrió un traspié que generó una fuerte interna, la cual se resolvió entre alianzas, traiciones y un complot.

Tras recibir un enigmático mensaje, ambos equipos se presentaron en la playa para una nueva prueba. A metros de la costa los esperaba Marley, quien detalló el paso a paso del exigente desafío, el cual consistía en levantar 40 bolsas de arena, caminar por una pasarela y nadar por las aguas de la isla ubicada en el Tapón de Darién en Colombia. “La inmunidad está en juego, el equipo que pierda este juego va a eliminar esta misma noche a uno de sus participantes en el concejo tribal”, anunció el conductor para resaltar la importancia de la prueba.

Al cabo de unos minutos, bajo un intenso sol, Inés no pudo soportar los 38 grados de temperatura y debió recibir asistencia médica en medio de la prueba. En diálogo con el enfermero, la joven manifestó sentirse mareada y reveló su preocupación por regresar rápidamente a la prueba. Con el antecedente del primer eliminado, Braian, quien decidió no participar del desafío anterior, la participante sabía que corría riesgo de ser nominada por sus compañeros en caso de perder.

Los participantes de Survivor Expedición Robinson lucharon por una nueva inmunidad en el juego (Video Telefe)

De igual manera se sentía Maru, del equipo rojo, quien decidió rendirse en medio del reto y sentarse a un costado. La organización, la paciencia y el estado físico fueron claves para determinar al ganador de la prueba. Así las cosas, al cabo de varios minutos, el equipo amarillo logró romper su mala racha y obtuvo su primer triunfo en el juego. El grupo del sur obtuvo la inmunidad y celebró después de llevar la delantera en todo el desafío.

Decepcionados por el resultado, y tras el esfuerzo invertido, los integrantes del equipo norte se retiraron a su campamento para decidir qué participante se convertiría en el segundo eliminado del reality. Una vez reunidos, Marley les preguntó si habían notado alianzas entre distintas personas. Inmediatamente, Malena afirmó: “Sí, en principio, todos teníamos una decisión tomada, que pensamos que era unánime y después nos enteramos que no era tan unánime y que se rumoreaban otras cosas. Y nos dijimos todo en la cara, intercambiamos pareceres y volvimos al voto inicial”.

Al encontrar este panorama, el conductor indagó y preguntó: “¿Se siente que hay grupos marcados?”. Quien tomó la palabra fue Inés, que a lo largo de la estadía se sintió un poco excluida de algunas charlas: “Hay un grupo que fui viendo. Fiorella, Malena, Juan y Agus. Sentí que era un peligro potencial”.

El equipo rojo perdió su primera prueba y debió eliminar a un participante (Captura de video)

Del otro lado, la personal trainer de 32 años se defendió: “Yo siento que con Ine tenemos formas muy diferentes de ver la competencia y el juego en esta instancia. Apuntamos a algo más grupal, más consolidado,cooperar entre nosotros con honestidad. Y siento que de parte de Ine hay una estrategia muy arraigada de ella, muy individual, y eso nos llevó a empezar a discrepar entre nosotras. Evidentemente, las alianzas se pueden hacer, son viables, pero para mí no son válidas. Hoy, en este momento los juegos no son válidas. Yo apunto a que en la unificación estemos la mayor parte de todos nosotros. Nadie quiere votar a nadie y a mí me encantaría llegar a la unificación con la mayoría de ellos. Ine va más por todo”.

Tras dejar las cosas claras, los participantes dieron sus votos. Con los papeles en su mano, el conductor mostró la decisión que había tomado el grupo. Así reveló que el equipo se había complotado contra Maru, quien recibió todos los votos (11). Con una mirada de desilusión, la docente de 32 años agradeció el tiempo compartido y se despidió con alegría: “Tenía mucho miedo de las personas que me podía cruzar acá y me voy muy contenta. Les agradezco a cada uno que me ayudó en cada cosa, desde subir una lancha, desde el juego, a ser apoyo. Les deseo lo mejor y bueno que gane el mejor y espero que sea el rojo”.