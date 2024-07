Jimena Barón se reencontró con su novio Matías Palleiro y disfrutó de las playas de Miami: la frase hot que le dedicó

Jimena Barón se reencontró con su novio en Miami (Foto: IG/JMena)

Jimena Barón compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su novio Matías Palleiro, disfrutando de las playas de Miami. La actriz y cantante escribió: “Me encontré a un pebete”, acompañando las fotografías donde ambos lucen sus respectivos trajes de baño.

La pareja ha demostrado tener una fuerte conexión, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Jimena, por su parte, sigue enfocada en su música y proyectos televisivos, mientras que Matías continúa con sus actividades empresariales.

El reciente viaje a Miami no es la primera vez que la pareja disfruta de unas vacaciones juntos. Han sido vistos en diferentes destinos, siempre mostrando la complicidad y el cariño que comparten. La publicación de Jimena rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, con seguidores celebrando la felicidad de la pareja. Barón, quien ha sido abierta sobre sus experiencias personales y profesionales, sigue siendo una figura popular y querida en las redes sociales.

Este viaje se suma a la reciente aventura de Jimena, quien viajó con su hijo Momo para ver la final de la Copa América en la que Argentina se enfrentó a Colombia. Días atrás, la artista relató los momentos de tensión que pasaron al intentar ingresar al estadio para ver el partido decisivo.

“Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, comenzó Barón sobre los incidentes en el ingreso. “Después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír”, añadió.

La situación dentro del estadio no fue más tranquila. Jimena relató cómo tuvieron que enfrentarse a la ocupación de sus asientos por personas que se colaron: “Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca, pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento”.

La experiencia, aunque caótica, tuvo un final feliz: “Valió la pena, hijo, salimos campeones. ¡Qué noche que nunca vamos a olvidar! ¡Gracias Argentina por esta alegría!”, concluyó Jimena, eufórica y emocionada por haber compartido ese momento inolvidable con su hijo, a pesar de los contratiempos vividos.

<b>La relación de Jimena Barón y Matías Palleiro</b>

Barón y Palleiro comenzaron su relación a mediados de 2022, luego de que la actriz terminara su relación con Mauro Caiazza. Desde entonces, han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque de vez en cuando comparten momentos juntos en redes sociales. Matías es un empresario argentino, conocido también por su pasado como rugbier.

La relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro ha estado marcada por la discreción, a pesar del alto perfil de la actriz. Han asistido juntos a eventos y compartido momentos significativos en redes sociales, lo que ha generado un fuerte interés en su vida amorosa. La química entre ellos es evidente, y sus seguidores han expresado su apoyo y alegría por ver a Jimena feliz en esta nueva etapa de su vida.