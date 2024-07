Jimena Barón habló sobre las agresiones que vivió en el partido de Argentina-Colombia: “Me dejaron todo el brazo marcado”

Jimena junto a su hijo en la final que salió victoriosa la Selección Argentina (Video: Instagram)

En la previa de la final de Argentina contra Colombia, por la Copa América se vivió un clima de tensión y miedo. A raíz de los incidentes a las afueras del estadio Hard Rock, varios hinchas argentinos y colombianos se quedaron sin poder entrar por las acciones de la policía de Miami, quien usó la fuerza ante dichas circunstancias. Entre los afectados estuvo Jimena Barón y su hijo Momo, quienes fueron agredidos por la seguridad del evento.

Al igual que otros de los miles de fanáticos, la artista tuvo percances a la hora de ingresar a la cancha. Si bien pudo disfrutar del partido, no pasó por alto el maltrato que sufrió para ocupar su lugar en el recinto. “Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, escribió la compositora en un posteo en su cuenta de Instagram, donde sumó que “después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír”.

El posteo de la cantante en su cuenta personal

Pero la situación no terminó ahí, sino que luego tuvo que enfrentarse a la organización del evento que ocasionó más problemas. “Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento”, recordó la actriz respecto a su travesía para acercarse a sus lugares. Incluso, señaló: “Me put… con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos (se quedó al lado, a alguien garc…) qué se yo, Argentina une, vieron cómo es esto”.

Respecto a las sensaciones que vivió durante el partido, Jimena señaló que “el ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos”. En esa misma línea, sumó: “No hay que decir malas palabras ni insultar a la gente así, Momo sabe que fue una excepción”.

La dupla logró ingresar al estadio luego del mal momento que pasaron

A pesar de la odisea que vivió para disfrutar del desempeño de la Selección Argentina y su victoria, Barón reconoció que “valió la pena, hijo, salimos campeones”. “¡Qué noche que nunca vamos olvidar! ¡Gracias Argentina por esta alegría!”, cerró la cantante en esa misma publicación donde subió los mejores momentos que pasó al lado de su hijo.

El mensaje de Jimena Barón tras los incidentes que sufrió en la final de la Copa América (Instagram)

Cabe recordar que el viaje resultó una sorpresa que le dio la intérprete de “La Cobra” al pequeño. Luego de pasar un par de días a solas en Villa La Angostura, la celebridad regresó con un plan en mente: viajar a Miami. Para ello, organizó toda la sorpresa, que incluyó una consola de juegos envuelta en una caja de bananas que el menor pensaba compartir con sus compañeros de clase.

Jimena filmó el momento en que le dio la noticia a su hijo (Video: Instagram)

Pero eso no fue todo, ya que luego aprovechó para comenzar una charla sobre la Copa América. Por su parte, Momo le explicó que tenía planeado verlo en la casa de su amigo Dante. “¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, consultó ella mientras veía cómo el pequeño continuaba poniéndole atención al plato que tenía enfrente. Ante el desinterés por su parte, ella aprovechó para cambiar el rumbo del tema: “¿En lo de Dante o en Miami?”.

La pregunta por parte de Jimena dejó sin palabras al pequeño, quien necesitó de unos segundos para entender lo que le habían propuesto. “Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, comentó la compositora entre lágrimas, mientras su hijo la abrazaba por el gran gesto que tuvo con él.