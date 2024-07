Las minivacaciones de Jimena Barón con su hijo Momo antes del partido de Argentina contra Colombia: “Motomami”

Las minivacaciones de Jimena Barón con su hijo Momo en Estados Unidos antes de la final de la Copa América (Video: Instagram)

Con una enorme sorpresa y mucha alegría, Jimena Barón desconcertó a su hijo Morrison hace unos días cuando le contó que viajarían a Estados Unidos para ver la final de la Copa América, en la que Argentina disputará el primer lugar contra Colombia. Así que el viernes pasado emprendieron el viaje a Miami, para disfrutar de unos días al sol, a la espera del encuentro deportivo, que se jugará este domingo a la noche.

Como es habitual en la actriz, sus vivencias son compartidas en las redes sociales, desde donde sus seguidores le comentan y opinan acerca de sus actividades. En esta oportunidad, Jimena relató paso a paso cómo fue su llegada a la península de la Florida y todo lo que fueron realizando con su hijo de 10 años, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Apenas arribaron al hotel, la actriz mostró que su descanso se vio interrumpido porque Momo no dejaba de jugar a la pelota por los pasillos. Ella, entre risas, dejó reflejado cómo fueron las primeras horas no bien llegaron. Ya al día siguiente, se dispusieron a disfrutar de la piscina del hotel. En un principio, Momo no quería entrar al agua, pero después de un rato, Jimena contó que no quería salir. “Estoy hace 2 horas en baño María jugándole a la pelota”, relató entre risas a la cámara de su celular mientras el niño nadaba sin parar.

Jimena Barón viajó a Estados Unidos con su hijo Momo para disfrutar de la final de la Copa América, y se trasladaron por la ciudad en moto (Instagram)

“Si querés ir al skate park deberíamos ir yendo”, le pidió la artista, y el nene accedió de inmediato. Así, en el siguiente video, se lo puede ver andando en skate por una pista con subidas y bajadas a través de lomas, destinadas a practicar ese deporte. Feliz y orgulloso por los logros, Momo le mostró a la lente de la cámara de su mamá las vueltas que pudo dar sin caerse del skate, bajo la atenta mirada de Jimena, quien además dejó marcada la temperatura de verano que hacía en ese preciso momento: 32 grados centígrados.

Pero el día no terminó ahí. Para salir a pasear, en vez de alquilar un automóvil, lo hicieron en una moto. A modo de anticipación de lo que vendría, Jimena captó el instante en el que se subían con Momo al ascensor con los cascos puestos. En medio de las risas. ambos accedieron al cubículo y se reflejaron frente al espejo. Más adelante, se los pudo ver subidos al scooter. “¡Adiós!”, exclamó Barón, quien un rato antes había aclarado que no pudo alquilar un auto y que por eso optaron por el vehículo motorizado de dos ruedas.

Jimena Barón sorprendió a Momo con pasajes para la Copa América

La sorpresa de Jimena Barón a su hijo Momo cuando le contó de su viaje a Miami a ver a Argentina en la final de la Copa América (Video: Instagram)

Para avisarle a su hijo que viajarían a Miami por la final de Argentina- Colombia, Jimena Barón comenzó a filmar simulando la mención a una marca de lentejas. Mientras ella y Momo cenaban, dejó registrada la charla en la que le consultó adónde iba a ver la final de la Copa América, campeonato que se disputará en la noche de este domingo. Así, se vio que el nene explicaba que tenía la intención de verlo junto a su amigo Dante.

“¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, le preguntó su mamá, ante la afirmación de Momo con su cabeza. Entonces, la cantante no pudo contener la emoción y le hizo una pregunta que sorprendió: “¿En lo de Dante o en Miami?”. Tras una risa burlona, el nene seguía convencido en mirar el partido con su amigo. Fue entonces que ella se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar emocionada. Él, sin entender qué pasaba, la tomó de las manos. “¿Estás bien?”, le dijo, y en ese momento Jimena le contó el viaje que harían juntos para ver a la Scaloneta en la final del campeonato.