El primer desnudo en Survivor Expedición Robinson: Iván se metió al agua sin ropa y sorprendió a sus compañeros

El primer desnudo de Survivor (Telefe)

Ya está en marcha la nueva temporada de Survivor Expedición Robinson, que desde un comienzo mostró las más variadas sensaciones, como la incertidumbre por los desafíos a atravesar, además de la perplejidad al momento de quemarles la ropa a la mayoría de los participantes, o el hecho de comenzar a entender que era crucial volver a los orígenes de la supervivencia humana y buscar la forma de generar el fuego, adaptarse al ambiente y conseguir los víveres.

En medio de este panorama y mientras varios comenzaron a lavar y poner a secar las pocas prendas con las que contaban, llamó la atención a la decisión del participante Iván, quien sin dudarlo decidió ingresar al agua totalmente desnudo, lo que de inmediato provocó las más variadas reacciones de sus compañeros.

“Me parece que es importante que las partes nobles tanto de la mujer como del hombre respiren, porque es una zona muy húmeda. Venimos de usar malla o estos pantalones que son de lycra y es importante estar desnudos también”, comenzó su relato el participante Iván, quien luego destacó que “simplemente me fui para un costado y no sé, en un momento me empezaron a silbar”, instante en que se apreciaron las imágenes del joven saliendo del agua completamente desnudo, mientras algunas de las mujeres vitoreaban la escena y otras pedían que salga del agua para poder ver su cuerpo completo.

Iván no dudó en entrar al agua sin ropa en Survivor Expedición Robinson

Según expresó luego: “La idea no es que digan ‘uy, mirá', el culo, el pene... no, simplemente es hacerlo respirar un poco porque sino la vamos a pasar mal”, cerró sobre lo ocurrido el concursante que se presentó como entrenador físico nacido en Neuquén y de 29 años, quien actualmente reside en Buenos Aires, pero fue criado en Azul.

Apasionado por la biología evolutiva y la cultura orgánica, comparte en sus redes sociales contenido relacionado con sus hábitos saludables y entrenamientos físicos. En sus plataformas, pueden encontrarse videos que muestran su rutina de ejercicios, su alimentación y los desafíos físicos que asume, con el fin de promover un estilo de vida equilibrado.

En el primer episodio, Iván fue asignado al equipo amarillo tras un desafío inicial donde los participantes abordaron una barcaza, se dividieron en tres balsas y recolectaron provisiones. Este primer reto buscaba transportar los suministros hacia la isla donde se establecerían sin perderlos en medio del agua.

Una vez definidos los equipos y después de establecerse en sus respectivas áreas en la isla, comenzaron los desafíos organizativos. La construcción de refugios y la creación de fuego fueron las primeras tareas. Ninguno de los equipos logró encender el fuego sin asistencia, lo que resultó en una primera noche pasada a la intemperie, lidiando con el hambre y adaptándose a nuevas rutinas de sueño.

El primer eliminado de Survivor Expedicion Robinson

Y ya en su segunda emisión, El reality extremo que conduce Marley vivió una jornada difícil, entre las inclemencias del tiempo y una prueba decisiva que avivó tensiones, arrojó alianzas y estrategias y terminó con la aventura de uno de los participantes.

Buena parte del programa giró en torno a Braian, empleado gastronómico de 28 años oriundo de Villa Fiorito. “Siempre quise vivir la experiencia y sobre todo por lo económico, el premio me viene bastante bien, no lo voy a negar”, expresó el joven durante su presentación. Pero con el correr de las actividades, mostró signos de debilidad al recordar a su hijo de un año y ocho meses. “Lo extraño un montón”, señaló Braian, quien se alejó del grupo en el campamento y entre lágrimas manifestó sus sensaciones.

En ese contexto afrontaron el primer juego de inmunidad. Para ello, tuvieron que armar una carretilla, subirle un cofre y buscar dos llaves, una enterrada junto a un tronco y otra bajo una pila de rocas. En el trayecto, debían recolectar otros dos cofres y otra llave, para abrir los candados que contenían las piezas de un rompecabezas.

Al tener un jugador más que el rojo, el equipo amarillo debió dejar a un concursante a un lado y Braian se ofreció para no ser parte del desafío. Sin embargo, con la derrota consumada, muchos apuntaron a él por haberse excusado a participar en la contienda. “Nadie me insistió”, se defendió el joven.

Con las mochilas armadas y las antorchas encendidas, el equipo amarillo se acercó al consejo de eliminación. Luego de un breve repaso por las primeras sensaciones, y una nueva tanda de reproches, tras la votación se confirmó lo que se presumía. Braian recibió nueve votos y fue por amplio margen el elegido por sus compañeros para dejar la competencia. “Les deseo éxito a todos, fue un gusto conocerlos. Dejé a mi bebé, se me hizo difícil, no pensé que iba a ser para tanto”, admitió, sin rencores.