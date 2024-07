A La Tora Villar le preguntaron si tuvo relaciones con Nacho Castañares en Gran Hermano y dio una picante respuesta

La picante revelación de la Tora que descolocó a todos (Video/Antes que nadie-Luzu TV)

El flamante romance entre Coty Romero y Nacho Castañares tomó por sorpresa a sus excompañeros de la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe). Si bien todo comenzó como un rumor debido a la circulación de un video a los besos en un boliche, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que la pareja lo confirmara. Esto no fue tomado bien por la exnovia del español, Lucila La Tora Villar, quien decidió dar a conocer un picante detalle de su intimidad con el muchacho.

Este miércoles, la exparticipante del reality pasó por el estudio de Antes que nadie (Luzu TV) y se sentó con el equipo encabezado por Diego Leuco. Allí, respondió a todas las consultas respecto a su experiencia en la casa más famosa del país. “¿Cómo es el tema del sexo? Porque, primero, están las cámaras, segundo están tus compañeros en la cama de al lado y tercero, tenés que tirar esto antes de cul...”, le comentó el conductor mientras hacía el famoso gesto del consentimiento que realizan los jugadores antes de tener sexo.

Esto llevó a que La Tora fuese consultada sobre si mantuvo relaciones durante su estadía, lo cual no dudó en confirmar. “Y nunca salió, nunca hicimos la seña y fue bastante seguido”, contó ante la sorpresa de los presentes en el ciclo de streaming. “Hay maneras. No lo puedo explicar acá. Es más, nunca lo conté. Pasa que yo no quería que de afuera se viera que estábamos teniendo sexo”, sumó Lucila.

Ante la consulta de si existían represalias al evadir esta norma, ella contestó de manera afirmativa. “Sí, te reta y ahí te retumba el parlante, por lo que se despiertan todos y causa conflicto. Tipo: ‘Lucila y tal persona, recuerden dar el consentimiento’. Ahí te tenés que hacer al toque la dormida, cul... con cul... y a dormir. Es la típica”. Entre risas, Diego coincidió y lanzó: “Claro, es la típica que tiramos todos en Gran Hermano”.

Lucila y Nacho fueron una de las parejas de la edición de 2022 (Gran Hermano - Telefe)

Al inicio de su entrevista, Lucila habló de otros temas más generales respecto al reality. “Les voy a dar datos básicos que no saben”, comenzó al aire. “La ropa no puede tener letras, no puede tener capucha, no podés llevar lentes ni delineadores para maquillarte. Esmaltes oscuros, tampoco”, indicó respecto a las reglas que deben acatar los participantes que ingresan al aislamiento, donde no se les permiten elementos que les faciliten la escritura para hacer trampa.

“Tu diversión es contar la cantidad de cuadrados, la cantidad de cámaras y la cantidad de micrófonos”, explayó Villar al mencionar cómo llevaba adelante su día a día pese a las pocas opciones que tenían para divertirse. Esto dio lugar a que Yoyi Francella, una de las integrantes del programa, le preguntara: “Cuando te estás bañando, ¿supuestamente ahí tenés a alguien del otro lado, con una cámara?”. “Hay cinco cámaras en el baño: es muy restringido ese acceso”, indicó Lucila.

También aprovechó para hablar de los cuidados que reciben durante su estadía. “Tenés psicólogos, psiquiatras, te está saliendo una muela o te la tenés que sacar y hay un dentista que va a ir hasta ahí. O sea, vos tenés todo”, explayó la excompetidora respecto a la importancia que la producción le da al bienestar de sus jugadores para evitar que pasen malos momentos tanto a nivel emocional como físico.