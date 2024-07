Wanda Nara mostró por primera vez las fotos de cuando le diagnosticaron leucemia: “El día que me dijeron esa palabra”

Wanda Nara compartió fuertes postales del día que se enteró que tenía leucemia (Instagram)

Hace pocos días Wanda Nara estrenó una nueva cuenta de Instagram donde promete mostrar el lado B de su vida. La llamó WandaBadBitch, en honor a su canción, y a través de ella compartió las imágenes más duras de su vida: las del día en la que fue diagnosticada con leucemia.

La conductora se fotografío en una cama del Sanatorio de Los Arcos donde aparece con la cara desfigurada por el llanto, tras enterarse que tenía cáncer, más precisamente leucemia mieloide crónica.“El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar”, puso, junto a la fuerte imagen con fecha del 12 de julio de 2023, poco después de vivir un gran momento profesional tras ganar su primer Premio Martín Fierro y de su debut como conductora de MasterChef.

Wanda Nara y la foto más dolorosa tras ser diagnosticada con leucemia

La conductora también compartió con sus seguidores una fuerte postal sobre cómo su madre, Nora Colosimo, se encontraba devastada por el diagnóstico que había recibido su hija. “Un año. Nadie sufre tanto como una mamá que espera el resultado de su hija”, expresó, con una imagen de cómo su mamá estaba derrumbada en un sillón.

Hace un mes Wanda les mostró a sus seguidores una jornada médica en Fundaleu, donde lleva adelante el tratamiento contra su enfermedad. Ante sus más de 17 millones de seguidores de Instagram, la mediática publicó una foto desde Fundaleu, el centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre, donde lleva adelante su tratamiento. Además, subió a sus historias un video sacándose sangre, donde se pueden ver más de 12 tubos de ensayo para tomar muestras y analizarlas en el laboratorio, además de algodones, etiquetas, planillas y demás instrumentos propios de un consultorio.

“Bueno tenemos que hacer todo esto hoy. Tranquila ¿por qué tenés miedo? si es lo mismo que la otra vez, no pasa nada”, se escucha decir a la extraccionista a lo que Wanda le contesta: “¿Sí? No fue tanto la otra vez”, expresando que no le gusta sacarse sangre y junto con el audiovisual escribió: “En esta”, y el emoji de una jeringa.

Si bien hubo mucho hermetismo con respecto a su salud, el 31 de diciembre del 2023 Wanda Nara hizo un balance de todo lo vivido ese año en una publicación en su feed de Instagram. En diez imágenes seleccionadas minuciosamente, la conductora detalló las situaciones más destacadas de los doce meses. Comenzó por una postal de ella con su familia, compuesta por su esposo Mauro Icardi y sus cinco hijos: Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista y los tres varones que tuvo con su exmarido Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.