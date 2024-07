La decisión de Wanda Nara sobre su cuenta de Instagram que sorprendió a sus seguidores

La empresaria expandió sus redes sociales, a días de anunciar su separación (Instagram)

La vida de Wanda Nara sufrió un giro radical tras decidir separarse de Mauro Icardi. Luego de idas y venidas, la empresaria comenzó una nueva vida alejada del padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. En ese contexto, la próxima conductora de Bake Off realizó algunos cambios que llamaron la atención de sus seguidores, en particular con sus redes sociales, donde acostumbra a volcar contenido de su vida y de sus actividades laborales y familiares.

En ese marco, la futura influencer decidió abrirse una nueva cuenta en la plataforma de Instagram. Así lo anunció a través de las historias de dicho sitio, donde les contó a sus fanáticos sobre su flamante determinación. “Me cree una cuenta secundaria, ¿me siguen? (La cuenta es privada y quiero aceptar solo buenas vibras)”, indicó junto al usuario de su perfil, el cual ya cuenta con tres publicaciones y más de 48 mil seguidores.

“Hola, hola, ¿hay alguien acá?”, escribió la modelo en la última imagen que compartió en el ciberespacio, donde lució su melena en una colita y la cara sin rastro de maquillaje. El posteo alcanzó más de 6 mil ‘me gusta’ a pocas horas de ser publicado y obtuvo un sinfín de mensajes. “Te amo, Wan”, “Qué hermosa que sos”, “Sos mi ídola”, “Amo la familia hermosa que tenés y te banco a full”, “La verdadera mujer”, “Un fuego”, “¡Decime hola Wan! Te amo”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la sección de comentarios.

Este no fue el único cambio que llevó adelante Nara, sino que durante el fin de semana se sometió a uno estético. En medio de un vivo en la misma red social, la presentadora decidió realizarse un tatuaje mientras lo miraban sus seguidores en directo. El diseño se trató de una indirecta hacia su expareja, quien quedó en el ojo de la tormenta desde su affaire con la China Suárez en el escándalo conocido como el Wandagate.

“Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, expresó, picante, al comienzo de la sesión con el profesional a cargo de marcar su piel. Mientras su antebrazo pasaba por la aguja, la hermana de Zaira Nara dejó traslucir el dolor que esto le causaba a través de su rostro mientras se completaba el diseño, que luego enseñó ante la cámara.

La separación de Wanda y Mauro

Si bien la empresaria no dio detalles a los medios, las múltiples versiones que circularon al respecto la obligaron a salir a hablar. A través de un breve comunicado, la mujer disipó las dudas ante sus fanáticos en medio del tenso momento que atraviesa. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, escribió en su cuenta en la plataforma de Meta.

En esa misma línea, sostuvo: “Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada. Le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más que lo exterior”. Y a modo de cierre explicó que su prioridad “siempre fueron mis hijos”, a quienes intenta proteger de cualquier rumor que circule en el ámbito.

Ante el revuelo de la noticia, su amigo y estilista Kennys Palacios también fue consultado. “Es algo a lo que ya estoy acostumbrado, pero saben que no voy a hablar…Igual prenden la cámara y no pasa nada”, lanzó el hombre con su filosa lengua mientras era consultado por un cronista del equipo de LAM (América). También señaló la duda que los medios imponen en la vida de la mediática y las versiones de que se trataba de una estrategia, a lo cual él sentenció que era mentira.