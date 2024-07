“¡Qué locura hermosa!”: la divertida previa de Sofía Jujuy Jiménez con hinchas argentinos en Miami antes de la final

La alocada previa de Sofía Jujuy Jiménez en Miami antes del partido de Argentina-Colombia

Este sábado, Sofía Jujuy Jiménez se unió a los hinchas argentinos en Miami para celebrar el banderazo previo al partido de la Selección Argentina contra Colombia. La modelo compartió su entusiasmo y apoyo a través de sus redes sociales, destacando la energía y el fervor de los fanáticos en el evento.

“Por favor miren lo que es Argentina en Miami, la previa del partido de mañana (por este domingo), ¡Banderazo espectacular!”, expresó Jujuy en uno de los videos que publicó en sus stories de Instagram. En las imágenes, se la ve envuelta en una bandera argentina y gritando con euforia: “¡Daleeeeeeee cheeeeeee!”.

El encuentro de los hinchas argentinos fue un festival de colores celeste y blanco, con cánticos tradicionales como “Olé, olé, olé”, “Muchachos” y “Vamos, vamos, Argentina”. La emoción y el espíritu patriótico se manifestaron a lo largo del evento, donde los fanáticos expresaron su apoyo incondicional al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Jujuy Jiménez, una hincha más en Miami (Foto: IG/@SofijuOk)

En otro video, Jujuy mostró a un hincha ofreciendo entradas en reventa, mientras negociaba con otra persona. Minutos más tarde, se la vio subida a un camión, regalando pelotas y ondeando una bandera argentina.

El banderazo también incluyó la presencia de un hincha disfrazado del Dibu Martínez, entre camisetas de diferentes generaciones del equipo nacional. Este evento en las calles de Miami representó la última oportunidad para los argentinos de reunirse y celebrar antes de la final, ya que la Conmebol prohibió las “watch parties” en las inmediaciones del estadio y en la playa de estacionamiento para el día del partido.

Sofía Jujuy Jiménez, con su presencia y entusiasmo, reflejó el sentir de miles de argentinos que viven la pasión del fútbol sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

Jujuy Jiménez flameando la bandera argentina en Miami (Foto: IG/@SofijuOk)

En una reciente nota con Socios del Espectáculo (El Trece), la conductora se refirió a su reciente romance y aclaró: “Estoy en otra, totalmente distinta, nada que ver con los futbolistas, conociendo a otra persona que no es de los medios, muy tranquila…”. También disipó que se tratara de alguien conocido en el ámbito público: “No es famoso, pero tampoco lo vamos a hacer famoso ahora. Ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y de repente se le suben los humos…”.

En esa línea, sumó: “No quiero quemar con quién estoy saliendo porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, teniendo una cita u otra, me animé a conocer y, de repente, conocí a este que fue como… todas las otras velitas las dejé”.

Jujuy Jiménez junto a Cachito Miami (Foto: IG/@SofijuOk)

Tras los comentarios de la modelo, el panelista Matías Vázquez se sumó a la charla y acotó: “Esta velita tiene algo mágico. Eso mágico que enamora a Sofi Jujuy, ¿qué es?”. Rápida, la modelo contestó: “El pibe es inteligente. Puedo charlar con él de todo. Es administrador de empresas, tiene su propia marca”, siguió.

Además, expresó que se sentía “contenta, tranquila y disfrutando”. “Estoy soltera, no estoy de novia, tampoco es que quiero ponerle ese título porque me da pánico”, señaló