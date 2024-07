Magalí Aravena, la ex de Eduardo Toto Salvio, espera un hijo con el reconocido actor español Yon González

La modelo y empresaria Magalí Aravena espera su primer hijo fruto de la relación con un actor español

Hace unos días, la modelo e influencer argentina Magalí Aravena compartió fotos festejando su cumpleaños junto con sus dos hijos, además de una notable panza de embarazada, imágenes que fueron festejadas tanto por sus familiares como por sus amigos y seguidores, que estaban enterándose en ese instante de la noticia.

Conocida en el mundo mediático tras su relación con el futbolista argentino Eduardo Toto Salvio -que actualmente juega en Lanús y anteriormente pasó por Boca-, con quien son padres de Valentino, de 12 años, y de Chloe, de 9, en el presente se encuentra en pareja hace poco más de un año con el actor español Yon González, de 38 años, quien fuera protagonista de ficciones de la talla de Las chicas del cable, Bajo sospecha y Gran Hotel, entre otras, y quien siempre se mostrara reacio a hacer anuncios sobre su vida privada.

Magali Aravena festejó hace unas horas su cumpleaños junto con sus hijos, Valentino y Chloe, quienes no pudieron ocultar más la noticia del embarazo

Fue en mayo de 2023 cuando se produjeron los primeros indicios de una relación entre ambos, cuando ella compartió una imagen en que se encontraba en el asiento del acompañante de un vehículo, tomando de la mano al conductor de quien no se veía su rostro, y cuyo texto rezaba: “Felicidades churri. Deseo que seas feliz hoy y siempre. ¡Feliz cumple! ¡Te quiero, amor!”. Casualmente, esa era la fecha de cumpleaños de Yon, quien en sus propias redes sociales compartió algunas imágenes de esa jornada, y aunque no se los vio juntos en las escenas subidas, la locación era la misma.

Convertido en uno de los actores más conocidos de España, Yon González fue parte de la 32º edición de los Premios Unión de Actores y Actrices que tuvo lugar ene el Teatro Circo Price, en Madrid

Yon González

Si bien ninguno de los dos nunca confirmó la relación ni comparten fotos juntos, ya es un secreto a voces por las pistas que van dejando en sus redes. Para Yon es el primer hijo y sería un hecho fundamental en la vida del actor de 38 años, quien con el correr de los años, su misterio ante la prensa y lo que poco afecto que es a blanquear sus romances, se convirtió en uno de los solteros más codiciados.

Magalí Aravena ya no esconde su embarazo

La escandalosa separación de Magalí Aravena del Toto Salvio

Cabe recordar que hace apenas dos años, Aravena y Salvio protagonizaron un escándalo en Puerto Madero, cuando la mujer denunció que fue atropellada por su esposo en la intersección de Azucena Villaflor y Juana Manso.

El hecho sucedió a las 00:50 del 14 de abril de 2022. Aravena, de entonces 35 años, declaró que al llegar a la zona vio su marido con otra mujer dentro de un auto y decidió pararse delante del vehículo porque pretendía dialogar con él. Agregó que el ex Lanús, Atlético Madrid y Benfica avanzó y la impactó, provocándole un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”, según diagnosticó minutos más tarde el SAME.

Eduardo "Toto" Salvio atropelló a su ex esposa

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del gobierno porteño, se constata que hubo un episodio violento. Se ve que la mujer se sube en una primera instancia al capot del auto del futbolista, quien circula marcha atrás y luego intenta irse de la zona. Aravena se cuelga de un costado del vehículo y es arrastrada pocos metros. En el video también se observa que dos personas se acercan a la mujer.

En un segundo video quedó registrado el momento en que la mujer finalmente suelta el auto y Salvio se escapa marcha atrás. “La mujer manifestó que en momentos que se dirigía a hablar con su pareja (encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada la Sra. Aravena”, reportó la Policía.

Eduardo "Toto" Salvio atropelló a su ex esposa- Segunda parte

“Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás”, aseguró en ese entonces Magalí y sostuvo que quien iba en el vehículo del jugador era Sol Rinaldi, su nueva pareja. “Jamás tuve un palo para pegarle a nadie. Me encantaría que aparezcan todos los videos. Estuve 13 años con él. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos”, agregó Aravena.

Así las cosas, a las cuatro de la mañana, apenas unas pocas horas de haber protagonizado el incidente, Magalí le envió un mensaje a Salvio, conversación a la que tuvo acceso Carlos Monti, quien la leyó en Nosotros a la mañana, por El Trece.

El chat entre Magaló y Salvio horas después del incidente: "Quisiste matar a la mamá de tus hijos"

“Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, le dijo Aravena al futbolista, quien de inmediato aclaró: “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”.

“Y vos avanzaste, por eso me subí al capot. Salté porque me pasabas por arriba”, siguió Aravena. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía”, agregó. Y cambió el tono de la conversación al agregar mayúsculas en su mensaje: “Un movimiento en falso que hagas y te rompo absolutamente todo”.