Beto Casella contó a cuál de sus panelistas acostumbra a prestarle plata: “Cada dos meses”

La tarde Jey Mammon con Beto Casella (Video: Las tardes de Jey (Net TV)

Este jueves 11 de julio Beto Casella estuvo como invitado al segundo programa Las tardes de Jey en Net TV. En esta ocasión, Jey Mammón anunció a su flamante entrevistado con una particular canción de bienvenida. Unos minutos antes, de buen ánimo, bromeó sobre las críticas recibidas por su primera emisión del lunes pasado, sin darle mayor importancia. Luego, el conductor presentó su programa con sus noticias cantadas, en una sección como solía hacer en años anteriores.

Con unas breves palabras, Jey recibió al periodista y presentador de Bendita TV, Beto Casella. “Tranqui el invitado que tenemos. La verdad es que lo vi pasar como ‘Pancho por su casa’. Y digo: ‘Yo no puedo creer los invitados que estamos pegando, esto va a seguir así’. Es tremendo. Vamos a presentarlo cantando como corresponde”, comenzó diciendo Mammón ante la presencia de Casella. “‘Invitadazo’ el capitán. Sí, yo quería jugar a la intriga, pero el zócalo lo está diciendo”, acotó y en ese instante interpretó unas estrofas con una letra acorde a su visitante, con la música característica de su programa: “Desde el oeste, la tele conquista, pone su carisma en cada entrevista, en Bendita tiene un estilo brillante. Es un buen muchacho, medio atorrante. Beto Casella. Beto Casella. Juega de Diez. Es un ganador. Beto Casella. Beto Casella para un Pagani. Un desfibrilador. Beto Casella. Beto Casella. A todo siempre le mete pasión. Beto Casella. Beto Casella. Número uno en la televisión. Beto, querido”.

Beto Casella contó una divertida anécdota con su panelista Edith Hermida (Video: Las tardes de Jey, Net TV)

A lo largo de la conversación, ambos recordaron anécdotas sobre la trayectoria de Casella en los medios de comunicación. Un rato después, Jey le propuso a Beto un juego con los panelistas de su programa. “Te puedo preguntar cosas de tus compañeros de Bendita. ¿Tenemos las imágenes? Sí, ahí en la pantalla. Vamos a poner a tus panelistas de Bendita y te voy a preguntar a quién de todos ellos les prestarías plata”. En ese momento, Beto respondió sin titubear: “A la que le tengo que prestar plata cada dos meses es a Edith (Hermida)”. Entonces, el conductor redobló la apuesta: “Pero ahora con algunos unipersonales se trae 80 lucas, no seas malo, pero está laburando bien, ahí lo estamos viendo, ¿no?”.

Acto seguido, Beto dio más detalles: “La Negra tiene que mantener gente. Viste que tiene que sostener económicamente a familiares y demás. Pero la última vez me agarró con una deuda importante y el dólar se había disparado y cuando yo se lo presté eran 300 dólares y cuando me lo devolvió eran 50. Pero bueno, son los riesgos de prestarle. No le voy a decir devolvémelo en dólares. Pero en esta Argentina tardó. Y mucho, tardó mucho”.

Beto Casella estuvo invitado al segundo programa de Las tardes de Jey (Las tardes de Jey, Net TV)

Cabe destacar que el escenario de Las tardes de Jey incluye un amplio living, un escritorio y un piano, elementos que recuerdan al formato utilizado en su antiguo programa Los Mammones, que se emitía por América TV. En esta oportunidad, la modelo Anamá Ferreira es parte del equipo, y ella es la encargada de presentar los regalos que los invitados traen al programa, aunque en este segundo programa estuvo previsto que no estuviera presente.

El primer episodio del nuevo ciclo tuvo como invitado al cantante Palito Ortega, junto a su esposa Evangelina Salazar. El músico también fue recibido con una canción especial compuesta por Mammón. Este programa marcó el retorno del conductor a la televisión después de su salida de Telefe, donde era el presentador de La Peña de Morfi.