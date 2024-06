El profundo análisis de Edith Hermida sobre la actitud de Furia en Gran Hermano: “Ella es toda cancelable y eso me divierte”

Edith Hermida defendió con uñas y dientes a Furia de Gran Hermano (Video: Bendita - Canal Nueve)

Desde su primer paso en Gran Hermano (Telefe), Furia supo hacerse notar. Entre insultos, griteríos y declaraciones de guerra, la deportista de alto rendimiento dejó en claro su objetivo: ganar a todo costo y sin importar las consecuencias. Esto no solo dividió a los fanáticos, sino que también a algunas figuras de la televisión argentina, como fue el caso de Edith Hermida, quien expresó su apoyo hacia la integrante del certamen.

En diálogo con Teleshow, la locutora sostuvo lo mismo que expresó en la emisión del ciclo: “En una época que todo es cancelable que todo el mundo se cuida (algunos bastante hipócritas) ella es toda cancelable y eso me divierte, no siempre coincido con sus formas…”. También dejó en claro que, si bien ha mentido, también jugó fuerte para asegurarse su estadía en el reality: “Cambió, desestabilizó y todo lo hizo fuertemente. ¡Está loca! ¡El otro día complotaron todos los insultos unidos a sus compañeros que entraban… que no la escuchaban! ¡Le gritaba a la pared, a la tele! Me pareció divertido”, sumó.

Además de calificarla como histriónica, graciosa y divertida adrenalínica, confesó: “Obvio que no me iría de vacaciones con ella ni me metería en la casa a convivir. Lo siento por los participantes que han tenido que convivir con ella, entiendo su resentimiento. Yo no me metí en un reality... Como espectadora, me divierte, me sorprende y lo celebro”. Sosteniendo esa línea, recalcó que la jugadora el otro día, a la mañana dijo algo como “hoy todo lo que voy a hacer es para que me cancelen, ¡aviso!”. “Le pido a la gente que no me cancele a mí, que es un juego”, dijo a este medio.

Edtih Hermida realiza un profundo análisis sobre el fenómeno de Furia

“Lo que sucede con Furia y la cancelación me hace acordar a Black Mirror”, confesó la panelista, en referencia a la trama del capítulo Nosedive, perteneciente a la tercera temporada. “Ella va perdiendo likes y su vida se desmorona por eso. En un momento cae presa, detenida, después de que se le detonó toda la vida y solo p... en la cárcel, y también hay otro que solo p... Me parece un episodio, lo que estamos viviendo, que tiene que ver con esto y cómo está la sociedad ahora, me hace reflexionar. Por eso me cae bien Furia, aunque no avale nada”, añadió Hermida, quien también explicó que ha vivido situaciones similares tras expresar su apoyo por Scaglione.

En plena emisión de Bendita (Canal Nueve), la integrante del equipo de Beto Casella defendió con uñas y dientes a la jugadora. “Está loca, es verdad. Me parece que ella es totalmente cancelable, claro, pero me parece que en una época en que todo se cuida, que todos están pendientes de lo que dicen en las redes, que son políticamente correctos, una mina cero hipócrita, que dice las cosas como piensa, me parece una genialidad”, reflexionó la mujer ante la mirada atenta de sus compañeros, quienes no pudieron evitar mostrarse en desacuerdo.

Furia expresó que va a hacer lo posible para que la cancelen (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

En cuanto a la continuación de la discusión en el ciclo de Casella, el conductor del ciclo se refirió a la actitud de la atleta en el programa. “Ejerce un dominio que hace que todo el mundo quede en silencio, nadie le retruca, nadie se le planta”, acotó previo a darle la palabra a Gabriel Cartañá, quien comentó que le “parece preocupante no solo lo que hace Furia, sino Edith, que vuelve virtud el defecto. La intolerancia es un defecto, el insulto es un defecto y vos lo estás volviendo una virtud, y eso está mal, definitivamente mal”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Edith defendió su postura: “Es un programa de televisión en el cual ella ha generado mucho contenido desde que comenzó el reality, ¡cachivaches!”. Incrédula por lo que oía, su compañera, Tamara Pettinato, le consultó cuál era el contenido que presuntamente daba la competidora, lo cual fue secundado por Horacio Pagani, quien expresó: “Me pone loco lo de Furia, pero peor Edith con estas pel…”.

Por su parte, Hermida aclaró que no daría el brazo a torcer y que estaba de acuerdo con la actitud que la competidora mostraba ante las cámaras. “Yo los grabaría a todos los que dicen fuera de aire, manga de hipócritas”, sentenció, en un intento de plantar su punto de vista entre sus compañeros en el panel.

Laura Ubfal salió en defensa de Furia de Gran Hermano y Marcela Tauro salió al cruce

La periodista es una de las tantas que ha demostrado su apoyo a la polémica jugadora, quien no para de estar en la boca de todos. Tanto fuera como adentro del panel de analistas del programa, la mujer da todo para dejar a la competidora bien parada. Una de estas situaciones se dio en plena emisión de Intrusos (América), donde una de sus compañeras le respondió sin filtro.

Laura Ubfal defendió a Furia por su pelea en Gran Hermano y se cruzó con sus compañeros (Video: Intrusos - América)

En ese momento, la integrante del equipo de Flor de la V analizaba el fuerte intercambio entre Mauro y la doble de riesgo, lo que provocó su eliminación. La conductora comentó que era motivo de expulsión, ya que el límite del certamen era el contacto físico. Por su parte, Tauro expresó: “Se lo perdonaron, vamos a decirlo. Sirve para el reality”.

Dejando en claro su molestia ante sus dichos, a lo cual señaló que no se refiriera a lo físico de la expareja. Por su parte, Marcela respondió: “A vos porque te cae bien. Si viene alguien alto y te empuja, no te va a gustar a vos aunque sea del doble de tu tamaño. Ella sí empujó e incitó la violencia”. Una vez más, Laura dejó en claro su postura a favor de Scaglione y expresó: “Los compañeros no se meten porque es una pelea de pareja. Esto empezó hace cuatro días cuando Mauro empezó a decirle a ella el tema de la edad. Ella dijo ‘yo no soy pedófila’. Acá hay una cosa previa que los que ven Gran Hermano saben qué fue pasando en el día a día y por qué llegaron a eso”.

“Con una mano en el corazón, Laura. Entiendo que es un programa de televisión, pero también entiendo que me lo están haciendo mucho en la cara. Anulan las reglas cuando les conviene”, lanzó, completamente indignada, Marcela. Si bien la analista del certamen explicó que eso no era decisión suya, su compañera volvió al ataque y le dijo: “Te lo digo a vos porque venís a defenderla. A mí me gustaba en un momento y ahora es insoportable. Usa la enfermedad para envalentonarse”, comentó, tras dejar en claro que el presentador del ciclo, Santiago del Moro, está encantado con ella.