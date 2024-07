Un participante de Los 8 Escalones le hizo un regalo personalizado a Guido Kaczka y lo dejó sin palabras

El conductor del ciclo recibió un presente que lo dejó asombrado (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) se caracteriza por reunir a varias personas cuyas historias de vida logran emocionar o estallar de la risa a los televidentes, en especial con las ocurrencias de su conductor Guido Kaczka y algunos detalles de los participantes. En esta ocasión, un jugador le realizó un regalo artesanal al presentador que se robó la atención de todos en el estudio.

“Alejandro, buenas noches, ¿a qué te dedicas?”, le consultó el anfitrión al inicio de la competencia. “Hago veladores con forma de mascotas, pinto realista y te traje un presente...”, anunció el hombre, que portaba un regalo en sus manos. En un contexto de sorpresa general, el jugador enseñó una de sus creaciones con la figura del presentador con uno de sus brazos sosteniendo un micrófono sobre una base de madera multicolor. “No, ¡soy yo! Mirá, te impresiona cuando te ves”, expresó Kaczka sin poder salir de su asombro.

“Hace dos años que hago realista, pero siempre hice mascotas”, se sinceró mientras veía cómo Guido se acercaba a su miniatura y la tomaba para contemplarla en mayor detalle. “No me digas que le pongo una bombita y... Sabes que se lo voy a poner a los chicos y se mueren. Me van a decir ‘¡papá, dale..! De velador, muchas gracias”, expresó el conductor. “No, por favor, es un honor”, comentó, divertido, por la nueva adquisición que se iba a llevar a su casa luego de la emisión.

El momento en que el artesano le entregó a Kaczka su regalo

Por su parte, el artesano se sinceró: “Sos la primera persona que pinto. Yo pinto mascota, dije ‘hace rato quiero pintar una persona y la primera va a ser mi hija, pero justo salió lo del programa y bueno, vamos por Guido’”, relató. Emocionado por las palabras, el conductor le respondió con ironía: “Pero viste que pintarme a mí es como pintar a otro perro”, señaló entre risas, antes de seguir con la rutina.

Una increíble historia de amor

Otra de las tantas veces que el presentador quedó sorprendido fue por la particular historia de amor de una competidora llamada Sofía. La mujer se presentó a sí misma como licenciada en comercio internacional y actriz, lo cual si bien interesó a Guido, lo cierto es que el relato de cómo conoció a su pareja fue lo que llamó la atención. “Estamos juntos hace un año y pico y nos conocimos en una juntada”, explicó ante las cámaras.

Al ser consultada por los detalles de dicho primer encuentro, ella explicó: “Fui a una juntada de desconocidos en realidad, yo no conocía a nadie y ahí lo conocí a él. Yo lo vi y dije ‘es ese’. Estaba todo de negro y eran todos jugadores de básquet menos él”. Mientras la competidora continuaba su relato en plena emisión, señaló: “Le pregunté si jugaba al básquet y me dijo ‘yo no, ¿vos sí?’ Me tiró un chiste como diciéndome que era enanita y así empezó la cosa”.

La participante fue comparada con la acosadora de la serie Bebé reno (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

“Nunca me dijo su nombre” indicó la artista, quien tuvo que recurrir a sus amigas para ver si sabían algún detalle respecto a la vida de su futura pareja para dar con su identidad. Ante la falta de respuestas, la muchacha se vio obligada a realizar una profunda investigación a través de las redes sociales. “Empecé a buscarlo en todos los seguidores del chico que me invitó, a ver si lo encontraba ahí. Pero él fue solo, era amigo del dueño de la casa, que yo no conocía.”

Todo parecía perdido para la jugadora, pero un detalle le dio un giro al destino. “Él le había pedido el Instagram a una amiga mía, porque no llegó a pedírmelo a mí. Él me iba a agregar, pero quería dejar pasar unos días”, sumó ante la sorpresa de Guido, quien quedó sin palabras al escuchar todo el proceso de investigación. “Ah, sos como un Bebé Reno”, indicó el anfitrión del ciclo en alusión al personaje de una mujer acosadora que protagoniza la serie basada en la experiencia personal de Richard Gadd.