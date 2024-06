Fue a Los 8 Escalones, contó su historia de amor y sorprendió a Guido Kaczka: “Sos como Bebé Reno”

Una participante de Los 8 Escalones conto su historia de amor y sorprendio a Guido Kazkca: "Sos Bebe Reno bien"

Cada participante que llega a Los 8 Escalones lo hace con una ilusión y el objetivo de llevarse los tres millones de pesos a su casa. Con el correr del tiempo, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece fue introduciendo nuevos atractivos para poner en juego la destreza de cada concursante, como la entrega de un departamento de dos ambientes en Buenos Aires o la de un auto 0 kilómetro.

Pero lo que se mantuvo inalterable, y se volvió uno de los sellos del programa, es la curiosidad por las historias de vida de cada jugador. Algunos apuestan fuerte y ya desde sus looks osados dan indicios de sus respectivos oficios o hobbies. Y otros, eligen la oportunidad que les da el conductor para revelar algún detalle que llama la atención de los presentes.

Este fue el caso de Sofía, quien se presentó como licenciada en comercio internacional, actriz y emprendedora. Ante la consulta del presentador, la mujer reveló que su llamativo look de sombrero, guantes, aros y demás accesorios en total black correspondían a su marca.

La rubia contó que la habían acompañado su novio y una amiga, y enseguida la cámara ponchó a la tribuna para presentarlos. “Estamos juntos hace un año y pico y nos conocimos en una juntada”, señaló Sofía, y se dispuso a contar su historia de amor.

“Fui a una juntada de desconocidos en realidad, yo no conocía a nadie y ahí lo conocí a él”, continuó, ganando cada vez más la curiosidad del conductor. “Yo lo vi y dije ‘es ese’. Estaba todo de negro y eran todos jugadores de básquet menos él”, detalló, mientras el plano enfocaba al novio en cuestión, que sonreía y asentía cada dato.

El tráiler de Bebé Reno, el personaje al que hizo mención Guido Kaczka (Netflix)

“Le pregunté si jugaba al básquet y me dijo ‘yo no, ¿vos sí?’. Me tiró un chiste como diciéndome que era enanita. Y así empezó la cosa”, contó la concursante. “¿Y esa noche ya chaparon?”, quiso saber Guido, cada vez más interesado. Pero para eso todavía faltaba.

“Nunca me dijo su nombre”, lo frenó Sofía, y contó que le preguntó a algunas amigas si sabían quién era el flamante candidato. Como no obtuvo respuestas positivas, no le quedó otra que indagar en las redes. “Empecé a buscarlo en todos los seguidos al chico que me invitó, a ver si lo encontraba ahí. Pero él fue solo, era amigo del dueño de la casa, que yo no lo conocía”.

¿Entonces qué fue lo que ocurrió para que un año y meses después estén juntos en un estudio de televisión? “Él le había pedido el Instagram a una amiga mía, porque no llegó a pedírmelo a mí. Él me iba a agregar, pero quería dejar pasar unos días”, contó Sofía. Claro que ella no estaba dispuesta a ningún formalismo ni estrategia de seducción.

“¿Vos corroborás todo esto que está contando?”, preguntó Guido en dirección al novio, que respondió de manera afirmativa. “Lo busqué y apareció en el Instagram de mi amiga. Lo vi de trajecito, todo abogado y lo agregué”, continuó la joven. “Ah, sos como un Bebé Reno todo bien”, interpretó el conductor, citando al personaje acosador que se volvió muy popular a partir de una serie de Netflix y provocando las risas de los protagonistas y de todos en el estudio.

“Yo lo agregué y dije ‘si pasa, pasa’. Me siguió a las horas y me habló. Y un año y pico después tenemos una relación súper linda y sana”, cerró Sofía, pero a Kaczka le quedaba una pregunta más. “¿Se van a casar?”, planteó, y provocó un nuevo escenario.

“Estoy esperando que me pida”, dijo ella mirando a su novio con una sonrisa. “Ahora es el momento”, intercedió Carmen Barbieri, una de las jurados, buscando meter presión. ”Va a llegar la propuesta, a su debido momento”, prometió el novio. “Estoy atenta”, cerró Sofía con una sonrisa, antes de empezar su participación formal en el programa.