Mica Viciconte compartió el tierno momento que vivió con su hijo Luca

Las tiernas imitaciones del pequeño Luca ante la cámara (Video: Instagram)

Desde la llegada de Luca a sus vidas, Mica Viciconte y Fabián Cubero dieron un gran cambio como pareja y familia. No solo modificaron sus rutinas, también transformaron sus obligaciones laborales para dedicarle un lugar especial a la crianza de su primer hijo. A poco tiempo de que el niño cumpliera sus dos años, la modelo enseñó el crecimiento a pasos agigantados que realizó y logró enternecer a más de uno en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) subió un video durante uno de sus tantos juegos. “Mamá está enojada, muy enojada... y papá está enojado, muy enojado, y mamá está contenta y papá está contento”, comenzó diciendo detrás de la cámara. “¿Y cómo hace el lobo? ¿y cómo hace la oveja? ¿y el elefante?”, se escuchaba que decía la mujer mientras el pequeño le respondía con diferentes gestos y sonidos de animales, los cuales causaron furor entre sus seguidores.

En acompañamiento al clip del Luca, Viciconte escribió: “Amamos verte crecer, amamos disfrutar con vos cada momento y divertirnos juntos. Qué grande estás mi amor”. En cuestión de horas, sus palabras lograron llegar a varios internautas que formaron parte de los más de 12 mil ‘me gusta’ de la publicación original. También hubo una catarata de mensajes en la sección de comentarios que aludían al performance de Luca ante la cámara, a quien le dedicó un ‘te amo’ en sus historias.

“¡Ay te amo! Estás enorme”, “Estás tan grande y hermoso”, “Tan grande está ese bomboncito”, “Es precioso, ¡te felicito!”, “Te amamos Luquita y amamos todos verte crecer”, “Me derrito de amor”, “Es Cubero con ojos Viciconte, hermoso”, “Hermoso, súper grande y simpático”, fueron algunas de las tantas reacciones que se hicieron notar en el posteo de la plataforma Meta.

Desde el sillón, Mica junto a Luca

Esta no es la primera vez que el pequeño tiene su momento en las redes. A principios de marzo pasado, sus padres se vieron con una preocupante escena que pudo terminar mal, pero afortunadamente estuvo Cubero presente. El momento lo compartió en las redes y se mostró el momento justo en que el bebé estaba parado en la cuna y cruzó la baranda hasta caer en el pecho del exfutbolista. “Un pequeño susto que gracias a Fabián no pasó a mayores”, señaló Mica al respecto.

La modelo y su pequeño, producto de su relación con el exjugador de Vélez Sarsfield

“Estuvimos enero en Mardel y por 40 días durmió en la ‘practicuna’”, señaló. “Al regresar a Buenos Aires, esa noche volvió a dormir en su cuna después de tantos días, pero ya era hora de hacer un cambio a una cama o estaba la opción de la cuna para abrirla, ya se sabe subir y bajar sin problemas... Crecen muy rápido”, señalaron los papás del pequeño.

Como este tipo de situaciones son uno de los tantos miedos de los padres, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity indicó: “Esto lo subo a modo de prevención que a veces uno cree que no se cuelgan los niños o no saltan y ellos prueban todo el tiempo”.

El momento en que Luca cae de su cuna (Instagram)

Por otro lado, Viciconte también se dedica a hablar de su experiencia con la maternidad. Así lo hizo al ser consultada por la producción que realizó Nicole Neumann, la exesposa de su pareja, al nacer su cuarto hijo, Cruz Urcera. “En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa. No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada”, le confió a un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), a quien también le comentó que estuvo por seis meses sin ponerse perfume para priorizar el cuidado de su bebé.