Las historias cruzadas de Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante en medio del nuevo escándalo

Durante los últimos días el Wandagate revivió y es que el culebrón entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez, continúa dando que hablar. Todo inició después de que trascendiera otra nueva presunta crisis entre la empresaria y el futbolista, allí el cantante reapareció en su vida y causó un gran revuelo. En especial luego del reciente lanzamiento de “Llora como un arrepentido”, el tema en colaboración con la actriz, que es enemiga acérrima de la mediática y esto habría generado un cortocircuito mayor en una relación ya deteriorada.

Y algo que suele caracterizar a los cuatro famosos mencionados anteriormente es que su vida privada la hacen pública a través del contenido que publican en redes sociales. Este miércoles, por ejemplo, Wanda emitió un comunicado en su cuenta de Instagram confirmando su separación con Icardi y luego publicó otra historia para sus casi 17 millones de seguidores donde mostró una botella de vino vacía, una copa servida y su computadora repleta de stickers de Hello Kitty (personaje del que casualmente la China también es fanática). Además, le sumó el link a su canción “O bicho vai pegar” junto a varios emojis.

El posteo de Wanda tras su separación con Icardi

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, había escrito Nara en un texto publicado en sus historias, en el que defendió cada uno de sus actos en este período de crisis.

El comunicado de Wanda Nara después de su separación de Mauro Icardi (Instagram)

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó la conductora, y dejó en claro en qué se enfocará de ahora en más: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró. Vale aclarar que Wanda y Mauro son padres de Francesca (de 9 años) e Isabella, de 7. Además, la mediática también tiene a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Maxi López.

En paralelo, el futbolista se mantiene en silencio y no se proclamó al respecto, pero sí compartió contenido en sus redes mostrando que inició la pretemporada en Estambul. Incluso sus fanáticas le dejaron cientos de comentarios en referencia al tema. “No estés triste“, “Soltero, millonario y lindo. Mauro salí a cazar“, “Siempre con vos”, “La gente te ama más que esa mujer”, fueron algunos de los mensajes de las internautas.

La publicación de Mauro Icardi luego de que Wanda confirmara la ruptura (Instagram)

En este panorama, en las últimas horas la China Suárez también se manifestó en sus redes sociales con un sugerente posteo que podría hacer referencia a la separación. La ex Casi Ángeles publicó una foto en sus historias de Instagram mirando a cámara, con el rostro serio y una leyenda con la que amenaza decir su verdad. “Unas ganas de hablar…”, escribió al pie, sin mencionar nombres ni temas, aunque en este contexto muchos asociaron al Wandagate, del que fue protagonista estelar.

Acto seguido, en sus historias de Instagram reflejó que estaba filmado, se mostró en el rodaje que fue en exteriores y luego compartió un meme que dice: “Llegando a lo de mi amiga a hablar mal de los hombres“, y ella escribió: “Sí somos”, confirmando que no tuvo muy buena experiencia con el sexo opuesto.

El posteo de la China Suárez contra los hombres (Instagram)

Por último, L-Gante no se mantuvo al margen y en esta misma red social donde supera los cinco millones de seguidores, puso una caja de preguntas para interactuar con sus fanáticos. Si bien la mayoría de las respuestas fueron acerca de su música, también aprovechó para nombrar a su ex Tamara Báez, con quien tuvieron a Jamaica. “¿Ya no querés a Tami? “, le consultaron a lo que él aclaró: “Siempre la voy a querer”.

L-Gante habló de la relación con su ex (Instagram)