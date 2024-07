La palabra de Wanda Nara tras confirmar su separación de Mauro Icardi: “Le di los mejores años de mi vida”

Wanda dio de qué hablar a horas de blanquear su separación con el futbolista (Instagram)

Wanda Nara puso fin a las especulaciones sobre su situación con Mauro Icardi. 24 horas después de haber confirmado su separación, la empresaria emitió un comunicado en su cuenta de Instagram expresando su postura en medio de un nuevo revuelo mediático.

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó en un texto publicado en sus historias, en el que defendió cada uno de sus actos en este período de crisis.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó la conductora, y dejó en claro en qué se enfocará de ahora en más: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró. Vale aclarar que Wanda y Mauro son padres de Francesca (de 9 años) e Isabella, de 7. Ademas, la mediática también tiene a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Maxi López.

El comunicado de Wanda Nara después de su separación de Mauro Icardi (Instagram)

La noticia de la separación la había contado Luis Ventura, quien difundió en A la Tarde (América) una frase contundente que le envió la empresaria. “Estoy separada”, señaló Wanda, quien luego fue respaldada por su abogada y amiga, Ana Rosenfeld. “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”, expresó en diálogo con Teleshow, además de indicar que todavía no se había firmado el divorcio de la pareja.

Según le contó Wanda a Ventura, conductor en reemplazo de Karina Mazzocco, ella intentó salvar su pareja con Icardi por una cuestión vinculada a su salud. Vale destacar que durante el año pasado la mediática fue diagnosticada con leucemia, y desde entonces realiza un tratamiento en Fundaleu. Y cerró con una frase que parece aludir a la China Suárez. “Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo me dejo para el final lo que nunca hablé”. Es que en ese momento, la actriz que tuvo el recordado affaire con Mauro Icardi hace tres años que inició la crisis matrimonial, había publicado una foto con la frase “unas ganas de hablar...”.

La foto de Mauro Icardi en la pretemporada del Galatasaray

De esta manera, los indicios que venían compartiendo en sus redes sociales se transformaron en un hecho concreto. Hace cinco días, la empresaria había subido una foto en el gimnasio con una frase que cobra más sentido con la noticia de hoy: “Trabajando en alguien que nunca me va a decepcionar, en Wanda”, sentenció en tercera persona, en la publicación. Por su parte, Icardi compartió hace tres días un posteo romántico hacia su pareja, una práctica que ya había realizado en momentos similares de crisis, y ayer se mostró iniciando la pretemporada con el Galatasaray.

El 7 de junio pasado, la pareja celebró sus diez años juntos. En aquel entonces, el delantero le dedicó un extenso y romántico posteo que apenas fue correspondido con un “me gusta” por parte de la empresaria. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita”, cierra el texto que acompaña una foto en la que se besan junto a una torta con forma de corazón. Para darle más romanticismo, el destino quiso que celebraran en Roma. Sin embargo, el frío gesto de Wanda no pasó desapercibido. Y si bien en aquel momento no se habló de ruptura, un mes después adquiere otro significado.

La foto que publicó Mauro el 7 de junio, para festejar 10 años juntos