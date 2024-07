Francesca Icardi sorprendió con un divertido tutorial de maquillaje y fue furor en las redes

El divertido tutorial de maquillaje de Francesca Icardi (Video: Instagram)

Wanda Nara cosechó una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Por eso, cada historia que publica, ya sea sobre su vida personal o profesional, genera miles de reproducciones, opiniones y “Me gusta”. En ese sentido, su hija mayor, Francesca Icardi, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi, sigue sus pasos. Con tan solo 9 años ya se perfila para seguir los pasos de su madre.

Si bien cuenta con redes sociales personales supervisadas por sus padres, la niña disfruta de filmarse haciendo desafíos para TikTok o diferentes tutoriales. En esta oportunidad, utilizó su cuenta de Instagram donde tiene casi 400 mil seguidores para hacer un maquillaje con la línea de cosmética de su mamá.

“Hola, hoy les voy a hacer un tutorial de cómo me maquillo con los productos de Wanda cosmetics”, dijo a cámara muy desenvuelta, mientras se aplicaba el corrector, las sombras, máscara de pestañas y el labial.

Luego mostró el resultado final. El tutorial se volvió tan viral que, en total, tuvo más de un millón de reproducciones y miles de comentarios en los que le regalaron cientos de elogios por el resultado y, sobre todo, por cómo se desenvuelve con tanta soltura.

 El cambio de look de Wanda Nara y Francesca (Video: Instagram)

Días atrás, Francesca también fue noticia por el cambio de look que se hizo, similar al de su mamá. Es que, a días de su llegada a Buenos Aires, Wanda se animó a realizar una serie de cambios en su vida. El primero fue su mudanza a un nuevo piso, el cual remodeló a su gusto. También aprovechó para hacer lo mismo con su cabello, el cual pasó de dejar su rostro al descubierto a atrapar las miradas con un jugado flequillo.

“New look. No sé quién le dio vida a quién. Te amo”, escribió en el posteo en el que posó junto a su hija mayor, la cual parecía una gota de agua por el gran parecido a la modelo.

A pocas horas de publicarlo, la conductora amasó más de 161 mil “Me gusta”. Lo mismo ocurrió con los mensajes de sus seguidores, los cuales inundaron la sección de comentarios. “Es una muñeca Fran”; “Son dos gotas de agua”; “Les queda precioso ese look”; “La nena es un clon”; “Mini Wan”; “Clon de mamá y muy parecida a su tía Zaira”, fueron algunos de los tantos halagos que recibió la dupla madre e hija. Pero eso no fue todo: Kennys Palacios, amigo y estilista de la modelo, también comentó: “Me voy dos días y hacen cagad...”.

El cambio de look de Wanda Nara y Francesca (Instagram)

Previamente, Wanda y Francesa grabaron la secuencia del corte de pelo. “Hicimos una promesa con Isabella, que es mi hija más chiquita que se cortó el flequillo, que nos íbamos a cortar el flequillo. Tenemos un recuerdo cuando Fran era chiquita, que tenía flequillo y le quedaba hermoso, yo también, pero pasaron los años… Me puede quedar muy bien o muy mal”, comentó Wanda, antes de mostrar unas imágenes de ambas con ese look.

“Este es el resultado final. Las promesas se cumplen y acá estamos las rolingas. Creo que mañana cuando nos levantemos vamos a pegarnos en el espejo, ¡chau!”, cerró Nara luego de enseñar el resultado final en las plataformas sociales.